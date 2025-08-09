Nestao Stipan Katić (56) iz Otoka Dalmatinskog! Policija moli za pomoć u pronalasku

Splitsko-dalmatinska policija moli građane za pomoć u pronalasku Stipana Katića (56).

Nestao je u srijedu, 6. kolovoza s adrese iz Otoka Dalmatinskog, a otišao je u nepoznatom smjeru. U trenutku nestanka na sebi je imao narančastu majicu kratkih rukava, duge hlače i čizme (gojzerice). Srednje je tjelesne građe i visine 175 cm.

Ako nešto znate o nestanku, javite se Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.