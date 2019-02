Nestrpljive bebe: Iako smo se žurili, nismo stigli do rodilišta

Uletio sam u postaju kao manijak. Policajci su tu noć priveli neke problematične dečke, pa su mislili da sam dio te ekipe. Stavili su mi ruke iza leđa i polegli me na pod. Sve se tako brzo odvilo, jedva sam uspio objasniti da mi žena rađa u autu i da trebam pomoć.

Prisjeća se “umirući” od smijeha Mario Žagar (39) iz Pisarovine avanture života. Bilo je to 2011. godine. Supruzi Ivani (39) u snu je oko dva sata ujutro puknuo vodenjak, tri dana prije termina porođaja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zvali smo Hitnu pomoć, ali bili su na drugom terenu. Nije nam preostalo drugo nego sjesti u auto i sami se odvesti u Zagreb - priča nam Ivana.

Taj dan bio je kao i svaki drugi, a Ivana se osjećala odlično. Sin Marko bio je kod bake i djeda, a Ivana je dan provela lagano radeći u vrtu. Poslije je otišla do susjede na kavu i oko 23 sata zaspala. Nekoliko sati poslije - drama. Stvari za bolnicu bile su spremne danima u torbi. Uzeli su je, sjeli u svoj Volvo karavan i zaputili se prema 50-ak kilometara udaljenom Zagrebu, u bolnicu Sestara milosrdnica.

Tijekom puta počeli su i trudovi, ali Ivana je, prema iskustvu s prvog porođaja, mislila da će roditi tek za nekoliko sati. Vožnja starom cestom od nekih sat vremena činila im se kao da traje vječno.

- Ivana je sjedila iza i vrištala, vozio sam što sam brže mogao. Adrenalin me lupio, moram požuriti, a moram paziti i na sigurnost na cesti. Bio sam lud, izbezumljen, u potpunoj panici - prepričava nam Mario.

Ivana je, slušajući supruga dok nam priča doživljaje te lude noći, prasnula u smijeh.

- Ulovili su me trudovi, vrištim, a on za volanom viče: ‘Nemoj tiskati, prestani’. Kao da ja mogu to zaustaviti - govori nam Ivana i ne može doći do zraka od smijeha.

Tad joj, dakako, nije bilo smiješno ni malo. Trudovi su postali sve intenzivniji, a kako to obično biva, baš kad ne treba, na svakom semaforu u Zagrebu dočekalo ih je crveno svjetlo. Kad su došli do Remetinca, Mario se dosjetio da bi pod policijskom pratnjom mogao doći brže do bolnice.

Uletio je u postaju. Nakon što im je uspio objasniti što se događa, policajci nisu čekali ni sekunde. Mato, njemu su jedinom zapamtili ime, i još jedan službenik sjeli su u službeni auto, upalili rotacijska svjetla i vozili ispred njih.

- Više nismo stajali nigdje, a Ivana je udubila stražnje sjedalo, ali i prednje suvozačevo odupirući se nogama od naprezanja - priča Mario uzbuđeno.

Unatoč pomoći velikodušnih policajaca, do bolnice nisu stigli na vrijeme. Malo prije Vinogradske rodilo im se drugo dijete - sin Luka.

- Nisam uspjela izdržati. Rodila sam, a Luka mi je umalo ispao pod sjedalo - govori kroz smijeh Ivana.

No ova uzbudljiva avantura tu nije bila gotova.

Rodila uz policijske rotirke

Kad je Mario utrčao u bolnicu mahnito tražeći doktore i objašnjavajući čistačici da mu u autu sjede supruga i tek rođeni sin, ona je mislila da se šali. Naime, bio je 1. travnja, dan posvećen dobroj zezanciji. Otišla je po doktore, a vani ih je dočekao prizor za pamćenje - izmorena ali nasmijana majka sa sinčićem u naručju. Luki je pupčana vrpca bila oko vrata, Ivana ju je držala da ga ne stišće, ali brzom reakcijom liječnika sve je bilo u redu. Dječak je bio težak 3450 grama i dugačak 51 centimetar, a nakon tri dana izašli su iz bolnice. Nasreću, Ivana je u torbu spremila fotoaparat, pa su prve Lukine trenutke u autu ovjekovječili fotografijama.

- Ma ja sam poseban. Mjesto mog rođenja je tu vani, u garaži - govori Luka, danas prvašić u osnovnoj školi, dok prelistava album s dragocjenim uspomenama. I zaista, Volvo, mjesto Lukina rođenja, parkiran je u dvorištu.

- Ma ne bih prodao taj auto ni za što na ovom svijetu. Stoji u garaži za uspomenu, uništen je i od tada ga nismo vozili - kaže Mario.

Naglašava kako policajcima, Mati i njegovom kolegi, ne mogu dovoljno zahvaliti na pomoći i podršci te nezaboravne noći.

Auto u garaži za uspomenu

- Drugi dan smo ih počastili, a poslije zvali i na krštenje, ali oni su nam skromno rekli kako je to samo njihov posao. Da nije bilo njih dvojice, tko zna što bi bilo. Hvala im do neba - poručuju Žagari, koji su nakon Luke dobili i trećeg sina, Josipa, ali slične avanture tog puta nije bilo.

Do bolničkoga kreveta, osim Ivane, nisu stigle ni Tatjana Dražetić, Marina Brtan, Ingrid Visintin, Nataša Lukša. Njihove nestrpljive bebe su ih iznenadile, pa su kao mjesto rođenja upisale - vlak na pruzi, auto ispred tunela, vozilo Hitne, helikopter u letu...

- Tad nisam bila u panici jer sam znala da Hitna treba stići svakog trena. Danas, kad razmišljam, sretna sam što je sve prošlo dobro. A moja Melisa, kad je netko pita gdje je rođena, odmah kaže: ‘U tunelu’ - govori nam Ingrid Visintin (44) iz Umaga, koja je 14. prosinca 2009. rodila svoje treće dijete, kćerkicu Melisu, na ulazu u tunel Učka. Ingrid je tad obavila redoviti ginekološki pregled u Umagu i nije bilo naznaka da će porođaj početi. No kad su se neočekivano pojavili trudovi, iskustvo joj je reklo da treba u bolnicu. Ona i suprug Moreno sjeli su u bakin Renault Clio i krenuli put KBC-a Rijeka, no na ulazu u tunel Učka puknuo joj je vodenjak i beba se spustila. Ingrid je rekla da neće izdržati do bolnice, pa je njezin suprug stao i pohitao po pomoć. Naletio je na vatrogasca Zdenka Merklina, djelatnika Bina-Istre, koji je do dolaska Hitne pomoći bio uz Ingrid, bodrio je i govorio joj što da radi. Hitnoj nije trebalo dugo, 15 minuta, ali kad su došli, već ih je čekala malena Melisa zamotana u tatinu jaknu, iz koje je virila samo glavica.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Tijekom trudnoće nismo željeli znati spol, htjeli smo iznenađenje. Kad sam rodila u tunelu i kad je Moreno zamotao bebicu u jaknu, pitala sam ga je li curica ili dečko, a on mi je samo uzbuđeno govorio da ne zna, da neće sad gledati - priča Ingrid dodajući kako su im djelatnici Hitne otkrili da je rodila lijepu i zdravu djevojčicu tešku 2760 grama te dugačku 47 centimetara.

Kristina se rodila u zraku

A 12. travnja prošle godine Marina Brtan (24) iz Supetra na Braču bila je u devetome mjesecu trudnoće i za tjedan dana trebala je roditi djevojčicu.

No te je noći tvrdoglava Ovnica odlučila da to neće biti tako. Oko tri sata Marini je puknuo vodenjak i počeli su trudovi. Suprug Ilija odmah ju je odvezao na Hitnu u Supetru, gdje su odmah pozvali gliser da ih preveze u Split. No kako je puhao jak vjetar, a valovi su bili veliki, gliser nije mogao doći. Onda su pozvali helikopter. Vozilom Hitne pomoći supružnike Brtan prevezli su na brački aerodrom, gdje ih je helikopter već čekao, a čim su se ukrcali i poletjeli, rodila se Kristina - drugo dijete Brtanovih. Samo nekoliko minuta kasnije majka i beba bile su na sigurnom, u splitskoj bolnici.

- Rodila se nasred Bračkoga kanala, stvarno nije mogla čekati. Kad se sad prisjetim svega, uhvati me panika jer to stvarno nije svakodnevna situacija i svi smo sretni što je ovako dobro završilo - priča Marina dodajući da se u tim trenucima nije bojala.

- Porođaj je počeo čim smo uzletjeli. Ja sam vikala liječniku da je počelo, a on me od buke helikoptera nije čuo - kroz smijeh se prisjeća porođaja.

Ali bio je uz nju suprug Ilija, koji je dozvao liječnika.

- U tom trenutku sjedio sam pored Marine i vidio već glavicu djeteta. Uhvatila me panika, odmah sam otišao do liječnika. Sve je prošlo vrlo brzo, a već za nekoliko minuta spustili smo se ispred splitske bolnice. Bilo me strah, ali sretan sam što sam sudjelovao u Kristininu porođaju - ispričao nam je Ilija.

Rodila u vozilu Hitne pomoći

Djevojčica Rene Lukša iz Malog Lošinja dan nakon Valentinova proslavila je četvrti rođendan. Poklon je dobila i od Jadrolinije kao najmlađa putnica, koja se trajektom vozi besplatno. Naime, rodila se u vozilu Hitne pomoći na cesti kod Meraga na putu prema bolnici u Rijeci.

- Nismo očekivali porođaj, iznenadila nas je tri tjedna prije termina. U noći sam dobila prve trudove, suprug je odmah zvao Hitnu, a oni su alarmirali i posadu Jadrolinije, koja nas je spremno čekala na trajektu u pristaništu. No nismo uspjeli doći ni do trajekta a već sam bila rodila na putu u vozilu Hitne - prisjeća se mama Nataša rođenja druge kćeri u gluho doba noći, u 3.35 sati. Trajekt Kornati vozio je izvanrednom linijom, a na njemu su bili samo vozilo Hitne pomoći te automobil supruga Elvisa. No to nije prva takva avantura u obitelji Lukša. I njih je zeznuo 1. travnja.

- Slično je bilo kad se rodila prva kći Luana (9). Trudovi su također počeli ranije, dva tjedna prije termina, 1. travnja, pa sam mislio da me supruga zeza. Isto smo prema rodilištu putovali noću, posebnim trajektom, no Luana je izdržala do rodilišta - priča Elvis.

Prije nekoliko dana, 21. veljače, Marko Dražetić iz Reke kraj Koprivnice napunio je 11. rođendan. Dan njegova rođenja, svog šestog djeteta, mama Tatjana (41) neće nikad zaboraviti. Danas ima osmero djece, a Marko ju je iznenadio dolaskom na svijet u nezgodnom trenutku. Tog dana s troje djece otišla je vlakom u nekoliko kilometara udaljenu Koprivnicu kako bi kupila potrebne stvari za porođaj koji se približavao, a osjećala se sjajno.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Nakon kupnje djeca i ja sjeli smo u vlak oko 11 sati i čekali njegov polazak kući - prisjeća se Tatjana dodajući kako je djecu odvela na zahod i najednom osjetila trudove.

- Puknuo mi je vodenjak i počela sam rađati stojećki. nasreću, susjeda je čula poziv u pomoć. Uzela je šuškavac koji sam skinula i u njega prihvatila Marka te zvala konduktere. Dalje se ničeg ne sjećam do dolaska u rodilište, a Marko je bio u redu - priča Tatjana, koja u toj zbrci nije znala gdje su joj djeca, pa ju je uhvatila panika.

U vlaku joj puknuo vodenjak

- Rekli su mi da me Hitna dovezla u bolnicu, a da se susjeda pobrinula za mališane - dodaje.

Iako dugo kao mali nije mogao vjerovati da se rodio na tračnicama, i to još u zahodu, Marku je danas ipak jasnija velika ljubav koju gaji prema vlakovima. Želi biti željezničar kad odraste, a velika želja mu je i upoznati ljude koji su pomogli njegovoj mami pri porođaju.

