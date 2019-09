Nestvarna koalicija u Zagrebu: Udružili se Bandić, SDP i HNS

Udružili su se kako bi mogli među sobom podijeliti funkcije, pa i onu domara. To su stranke koje ne pripadaju istom političkom spektru i koje se u javnosti predstavljaju kao žestoki politički neprijatelji, kaže Perica Uremović, nezavisni vijećnik i donedavni predsjednik Mjesnog odbora Cvjetno naselje u istoimenom zagrebačkom kvartu.

Politička previranja u nekom od 218 mjesnih odbora Zagreba koji tek predlažu male komunalne akcije rijetko kada dođu do šire javnosti iako su puna intriga, a neki bi rekli i da su primjer kako se od najnižih razina bori za funkcije. U Cvjetnom naselju su snage udružili inače ljuti protivnici u Zagrebu i nacionalnoj razini: Milan Bandić, SDP i HNS.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Cvjetna' koalicija

Samo treba podsjetiti da su na nacionalnoj razini Bandić i HNS zajedno u vladajućoj većini sa HDZ-om, u Zagrebu je HNS oporba zajedno sa SDP-om koaliciji Bandića i HDZ, ali su u mjesnom odboru sve tri snage ipak našli zajednički jezik.

Mjesni odbori inače imaju po pet članova svog vijeća. Predsjednik dobiva mjesečno 3.875 kuna bruto, potpredsjednik Vijeća 1937 kuna bruto, a obični član vijeća 1.162 kune bruto.

I nije nevažno: Oni većinom glasova predlažu domara koji dobiva 600 kuna neto mjesečno da se brine o prostorijama odbora. Od ovog tjedna, nakon novog političkog pakta, predsjednik Mjesnog odbora Cvjetno naselje je SDP-ov Mirko Šenator, potpredsjednik je Krunoslav Kušević iz Bandićeve Stranke rada i solidarnosti, a Vesna Štajduhar iz HNS-a ostaje obična članica vijeća.

Uremović kaže da bi Štajduhar prema njegovim saznanjima mogla biti novi domar, što su opovrgnuli vijećnici i SDP-a i HNS-a. Prije ove promjene, Bandićev vijećnik je bio u koaliciji sa dva nezavisna člana vijeća, ali nije bio potpredsjednik Mjesnog odbora i tako je imao nižu naknadu. Vijest o "velikoj kvartovskoj koaliciji" zatekla je i predsjednike zagrebačkih ogranaka SDP-a i HNS-a, Gordana Marasa i Tomislava Stojaka.

- Saznao sam to kad ste mi vi rekli, ali mi nismo u koaliciji sa Bandićem niti ćemo ikada biti – rekao nam je Maras i dodao da kada bi on bio gradonačelnik ukinuo bi tako visoke naknade za predstavnike Mjesnih odbora i gradskih vijeća.

'Nismo znali'

Tomislav Stojak, šef zagrebačkog HNS-a je poručio da se raspitao i da je postojao sporazum da nakon dvije godine postojeći predsjednik odstupi, ali to nije poštovano. Ipak, kaže da nije znao što se događalo.

- Nismo znali kakva će biti sjednica, da jesmo, kolegica bi zasigurno dobila informaciju da ne sudjeluje u takvoj vrsti glasovanja – kaže Stojak..

HNS-ova Vesna Štajduhar je bila iznenađena pozivom i interesom, rekla nam je kratko da sigurno ona neće biti novi domar i da su to podmetanja.

- Glasala sam tako jer je postojao dogovor na početku mandata da nakon dvije godine sadašnji predsjednik odstupi. Ostajem obična članica vijeća – rekla nam je Štajduhar i uputila na predsjednika vijeća.

SDP-ovac Mirko Šenator koji je preuzeo sada funkciju predsjednika kaže da se ne radi o nikakvoj velikoj koaliciji, nego rješenju kako bi mjesni odbor moga funkcionirati. Lista SDP-a i HNS-a koju je on nosio i na kojoj je bila i Štajduhar, osvojila je dva od pet mandata i bili su relativni pobjednici, ali nisu formirali vlast zbog dogovora ostala tri vijećnika. Napao je i Uremovića.

- Problem takozvanih nezavisnih lista je što ljudi za njih ne bi glasali da znaju koju politiku zastupaju, a u Uremovićevom slučaju se radi o produženoj ruci HSP-a Ante Starčević. On i kolega s liste Sandre Švaljek su jednostavno preuzeli vlast, ali je do problema došlo jer Bandićevog vijećnika više o ničemu nisu pitali i informirali. Zato je on odlučio podržati mene kao relativnog pobjednika. Nije istina da će Štajduhar biti domar. Uremović je inače pogurao svog rođaka na mjesto domara, a mi moramo čekati da istekne ugovor. Kad istekne ugovor za tri mjeseca, predložit ćemo novog, ali to neće biti gospođa Štajduhar – kaže SDP-ovac Šenator.

Uremović nam je potvrdio da je na mjestu domara dosad bio zaposlen njegov rođak i prezimenjak Tomislav, ali kaže da je pošteno i odgovorno radio svoj posao.

- Njegovo imenovanje je podržalo jednoglasno cijelo vijeće. Čovjek je umirovljeni branitelj, izvrsno radi svoj posao, a ako će ga netko smjenjivati jer je moj rođak, onda vam to sve govori – kaže Uremović.