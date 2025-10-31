Nesvakidašnja priča iz Sinja: Na štandu ljudi sami uzmu robu i plate kasnije. Ma tko će krasti?

Iz Otoka pokraj Sinja dolazi neobična, nesvakidašnja, ali lijepa priča koja vraća vjeru u ljude. Zvonko je vlasnik OPG-a Čarli koji se bavi uzgojem cvijeća, prodajom domaće salate i suhomesnatih proizvoda. Na ulazu u Otok montirao je štand s cvijećem, a ljudima da da samo 'nose' na groblja ili kući i plate 'kad ga vide' - piše Slobodna Dalmacija.

- Stric je montirao štand s cvijećem na ulazu u Otok, ljudi sami uzimaju pitare, nose kući ili na groblje i, kad ga vide, plate. Znači, tu nema nikoga na štandu cijeli dan, nema kontrole i nadzora... Vjeruješ li da nije falio ni jedan cvijet! Ima nade za Hrvatsku - rekao je Ante Botica, diplomirani inženjer elektrotehnike.

U Sinju Čarlija svi znaju, a tvrdi da su gotovo svi pošteni i da im vjeruje te da je upravo na povjerenju izgradio biznis u svom rodnom mjestu. Na njegovom štandu kupci sami uzimaju robu.

- Tko će to ukrasti? Danima stoji štand s natpisom "Slobodno uzmite, platit ćete kad me vidite" i ništa ne fali, ima raznog cvijeća za na groblje, maćuhica… Nitko to ne nadzire, niti gleda, štand je na ulazu u Otok od Sinja, uz cestu kod kapelice sv. Ivana Pavla II. i on ga čuva. Prolaze tu ljudi iz Sinja, Splita… Gledajte, ja vjerujem u ljude, imam tu još jednu trafiku, imam OPG, ja i supruga ne možemo sve stići.

- Tako funkcioniram i u radu na trafici - kupci uzmu sami što im treba ako me nema, plate kad se susretnemo. Vjerujte mi da kod nas ovdje poštenje nije izumrlo. Mislim da nije ni u Hrvatskoj, samo treba to više gurati u javnost. Moj dojam i iskustva dosad u životu su da je 99 posto ljudi pošteno. Sad vi to protumačite kako želite, ali više oni kvarni dobivaju prostora nego normalni i pošteni - zaključio je Zvonko Botica