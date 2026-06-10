Netanyahu ide po novi mandat: Najavio kandidaturu za reizbor

Benjamin Netanyahu će se ove godine kandidirati za reizbor, objavila je njegova stranka u srijedu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da nije siguran hoće li se izraelski premijer ponovno kandidirati. U kratkoj izjavi Netanyahuova stranka Likud objavila je da će se on kandidirati na izborima i da će, ako Bog da, pobijediti. Izbori još nisu formalno najavljeni, no moraju se održati do listopada. Ranije je glavni dopisnik ABC Newsa iz Washingtona Jonathan Karl objavio na X-u da mu je Trump rekao kako ne zna hoće li se Netanyahu kandidirati. "Ne znam, imao je nevjerojatnu karijeru. Želi li nastaviti?", prenio je novinar Trumpov odgovor. Izraelski izbori bit će prvi od napada Hamasa 7. listopada 2023., najgorega sigurnosnog neuspjeha zemlje, koji je ubrzao izraelski napad na Pojas Gaze.

Netanyahu se suočio s burnim mandatom otkako se vratio na vlast u prosincu 2022. na čelu najžešće desno orijentirane koalicije u izraelskoj povijesti. Suočio se s masovnim protuvladinim prosvjedima prije ratova u Gazi, Libanonu i Iranu.

Ankete su više puta ukazivale na to da njegova koalicija neće osvojiti većinu na sljedećim izborima. Anketa koju je 9. lipnja objavio jeruzalemski think tank Izraelski institut za demokraciju pokazala je kako 61 posto izraelske javnosti vjeruje da se ne bi trebao kandidirati.

No ankete pokazuju i da potencijalna koalicija oporbenih stranaka ne bi imala dovoljno parlamentarne većine osim u slučaju da formira koaliciju s arapskim strankama, što su neki oporbeni čelnici isključili.

Američki i izraelski dužnosnici kažu da Trump i Netanyahu, koji su zajedno pokrenuli rat protiv Irana u veljači, još uvijek održavaju blizak odnos, premda je on povremeno bio zategnut, a to se odnosi i na posljednje tjedne kada je Trump od Izraela zatražio da obuzda vojne akcije u Libanonu dok Washington s Teheranom pregovara o mirovnom sporazumu.

Prošli tjedan Trump je priznao da je Netanyahua nazvao "prokleto ludim" u jednom žestokom telefonskom razgovoru, no istodobno je kazao i da se dobro slažu. Više je puta pozvao izraelskog predsjednika da pomiluje Netanyahua zbog neriješenih optužbi za korupciju koje Netanyahu negira.