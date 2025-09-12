Netanyahu: Izrael ne stoji iza ubojstva Charlieja Kirka

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u četvrtak je za Newsmax izjavio da su optužbe koje kruže online eho komorom da Izrael stoji iza atentata na Charlieja Kirka "lude", upozoravajući da takve laži ponavljaju stoljetne antisemitske trope.

Netanyahu je za "The Record With Greta Van Susteren" rekao da je bio zapanjen kada je vidio takve tvrdnje kako kruže društvenim mrežama.

Foto: Reuters

- To je ludo. To je ludo. Izrael također mijenja orbitu Mjeseca. Izrael gura Sunce. Mislim, cijela stvar je da to nije samo ludo. Toliko je apsurdno, toliko glupo, toliko smiješno. Tako su i nacisti širili laži i urote o Židovima - rekao je izraelski premijer koji je podržavao američkog političkog aktivista i pozvao ga u Izrael, ali do susreta neće nikada doći.

Teorije o izraelskoj ili Mossadovoj akciji šire se društvenim mrežama. Prema teoriji, Izrael stoji iza atentata jer je poznati politički aktivist izrazio ozbiljne sumnje u narativ oko napada Hamasa na Izrael.

- Kad mrzite Židove, kad mrzite židovsku državu, spremni ste reći bilo što i širiti sve te apsurdne glasine. Kroz stoljeća, posebno u srednjem vijeku strašnom srednjem vijeku govorile su se najgore stvari o Židovima, stvari u koje je teško povjerovati. Govorilo se da trujemo bunare, da pijemo krv kršćanske djece, i što god još možete zamisliti. Te su se optužbe nastavile zapravo sve do Holokausta - rekao je Netanyahu i dodao da Židovi moraju odgovoriti na laži.

- Nacisti su govorili iste stvari. Da nosimo i širimo bolesti i ljudi su u to vjerovali. I svaki put kad bi u to povjerovali, to bi bio uvod u sve veće i veće pokolje, koji su kulminirali najvećim pokoljem od svih, Holokaustom. Pa, otada smo naučili: kad ljudi počnu širiti takve laži o nama, pripremite se na napad. A sada pokušavaju delegitimizirati državu Izrael - rekao je Netanyahu.

Teoretičari tvrde da je Izrael iza atentata jer je Charlie Kirk u posljednje vrijeme je skrenuo pozornost na političke donatore i kako su američki Židovi dali milijune dolara 'lijevim' skupinama u SAD-u koje promoviraju anti bjelačku politiku i promoviraju Woke ideologiju koja je antipod tradicionalnim kršćanskim vrijednostima kao što su obitelj, heteroseksualnost itd.