Netanyahu: Namjeravamo preuzeti vojnu kontrolu nad čitavom Gazom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze, unatoč sve intenzivnijim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog rata u toj palestinskoj enklavi koji će uskoro napuniti dvije godine.

"To nam je namjera", odgovorio je Netanyahu u intervjuu za Fox News upitan hoće li Izrael preuzeti cijelo područje te obalne enklave. "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar. Ne želimo njome upravljati. Ne želimo tamo biti kao upravno tijelo."

Rekao je da Izrael želi predati teritorij arapskim snagama koje bi njime upravljale. Nije naveo detalje ni koje bi arapske zemlje mogle biti uključene.

Netanyahu je te komentare za Fox News dao neposredno prije sastanka sigurnosnog kabineta o planovima vojnog preuzimanja kontrole nad još teritorija u Gazi.

Dva vladina izvora rekla su da bi njihovu eventualnu odluku morala odobriti vlada koja se možda neće sastati do nedjelje.

Potpuna kontrola nad teritorijem poništila bi odluku Izraela iz 2005. kojom je povukao svoje građane i vojnike iz Gaze, a zadržala kontrolu nad njezinim granicama, zračnim prostorom i komunalnim uslugama. Desničarske stranke krive tu odluku za pobjedu militantne palestinske skupine Hamasa na izborima 2006. godine.

Hamas je u izjavi nazvao Netanyahuove komentare "besramnim udarom" na pregovarački proces.

"Netanyahuovi planovi za proširenje agresije brišu svaku sumnju u plan da se riješi svojih zarobljenika i žrtvuje ih", navodi se u izjavi.

Arapske zemlje "podržale bi samo ono o čemu se Palestinci dogovore i odluče", rekao je jordanski službeni izvor za Reuters, dodajući da bi se sigurnošću u Gazi trebalo baviti putem "legitimnih palestinskih institucija".

Dužnosnik Hamasa Osama Hamdan rekao je za Al Jazeeru da će skupina svaku silu formiranu za upravljanje Gazom tretirati kao "okupacijsku" silu povezanu s Izraelom.

UN je izvješća o mogućem proširenju izraelskih vojnih operacija u Gazi nazvao "duboko alarmantnima" ako se ispostave istinitima.

Ispred ureda premijera u Jeruzalemu u četvrtak navečer stotine ljudi prosvjedovale su protiv širenja rata, zahtijevajući trenutni prekid vojne kampanje u zamjenu za oslobađanje svih talaca.