Netanyahu neizravno zaprijetio: 'Ne bih izdavao police životnog osiguranja za terorističke vođe'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u četvrtak je neizravno zaprijetio novom iranskom vrhovnom vođi, pokušavajući iskoristiti svoju prvu konferenciju za novinare od početka rata kako bi obranio zajednički vojni napad sa SAD-om protiv Irana. Netanyahu je rekao da Iran "više nije isti" nakon gotovo dva tjedna američko-izraelskog zračnog bombardiranja te nakon što je Revolucionarna garda, zajedno s paravojnim snagama Basidž, pretrpjela ozbiljne udarce. Zavjetovao se da će nastaviti napadati libanonski Hezbolah nakon što je ta skupina, koju podržava Iran, otvorila vatru na Izrael kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.

Na pitanje koje bi mjere Izrael mogao poduzeti protiv novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hameneija i šefa Hezbolaha Naima Kasema, Netanyahu nije dao precizan odgovor.

"Ne bih izdavao police životnog osiguranja ni za jednog od vođa terorističkih organizacija. Ne namjeravam ovdje dati točnu informaciju o tome što planiramo ili što ćemo učiniti", rekao je.

Izraelski premijer rekao je da Iran i Hezbolah više ne predstavljaju iste prijetnje kao nekada.

Dodao je da s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovara svakodnevno te da su njihovi razgovori slobodni i otvoreni.