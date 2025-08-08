Netanyahu: Njemačka nagradila Hamas i najgori napad na Židove od holokausta

Premijer Benjamin Netanyahu optužio je Njemačku da "nagrađuje" Hamas svojom odlukom o obustavi izvoza oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.

Njegov ured priopćio je da je izrazio razočaranje u razgovoru s kancelarom Friedrichom Merzom u petak.

"Umjesto da podrži pravedni rat Izraela protiv Hamasa, koji je izveo najgori napad na Židove od Holokausta, Njemačka nagrađuje Hamasov terorizam embargom na oružje Izraelu", navodi se u izjavi, dodajući da je Netanyahu rekao Merzu da cilj Izraela nije zauzimanje Gaze, već njezino oslobađanje od islamističkih militanata.

Izjave su uslijedile nekoliko sati nakon što je izraelski sigurnosni kabinet dogovorio pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom.

Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".

No Merz je ustvrdio da će operacija otežati postizanje izraelskih ciljeva. "U tim okolnostima, njemačka vlada neće odobriti nikakav izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze do daljnjega", rekao je.

Merz je također rekao: "Njemačka vlada i dalje je duboko zabrinuta zbog kontinuirane patnje civilnog stanovništva u Pojasu Gaze."

"S planiranom ofenzivom, izraelska vlada snosi još veću odgovornost nego prije" za opskrbu civilnog stanovništva teritorija pomoći, dodao je Merz.

Kancelar je naglasio da Izrael ima "pravo braniti se od terora Hamasa" i inzistirao da oslobađanje talaca i pregovori o prekidu vatre ostanu najviši prioriteti Njemačke.

Njemačka se dosljedno protivila zabrani izvoza vojne opreme Izraelu tijekom sukoba s palestinskom islamističkom skupinom Hamas.

No, s rastućim međunarodnim pritiskom na Netanyahua da postigne mirovni sporazum usred zabrinutosti zbog rastućeg broja smrtnih slučajeva i raširene gladi u Gazi, Merzova vlada pojačala je kritike ponašanja izraelske vojske.

Dok Berlin nije slijedio svoje saveznike u Parizu i Londonu s obećanjima da će priznati palestinsku državu, ministar vanjskih poslova Johann Wadephul upozorio je Netanyahua protiv aneksije Gaze ili Zapadne obale tijekom posjeta Izraelu prošlog tjedna.

Njemački kancelar zadnjih je tjedana pojačao kritiku Izraela zbog postupaka u Pojasu Gaze te u nekoliko navrata zahtijevao od Jeruzalema da poduzme korake koji bi vodili poboljšanju humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Do sada je njemačka vlada odbijala ograničiti izvoz oružja u Izrael.