Netanyahu optužuje Zohrana Mamdanija za poticanje mržnje

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da planira prisustvovati Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku ove jeseni, unatoč prijetnjama gradonačelnika Zohrana Mamdanija da će ga uhititi. Verbalni sukob eskalirao je nakon što je Netanyahu optužio gradonačelnika za "poticanje mržnje" i stvaranje opasnih podjela u gradu.

Netanyahuov dolazak u New York unatoč prijetnjama

Izraelski čelnik izjavio je za Fox News u nedjelju kako ga nimalo ne zabrinjavaju ranije Mamdanijeve prijetnje, optuživši ga za sijanje razdora među stanovnicima.

​- On bi trebao biti gradonačelnik svih Njujorčana, Židova, kršćana, muslimana, svih, ali on pokušava okrenuti jednu skupinu protiv druge - rekao je Netanyahu.

Povezivanje s nasiljem u gradu

Netanyahu je Mamdanijevu retoriku izravno povezao s nedavnim napadima nožem u New Yorku. Referirao se na incident od četvrtka, u kojem je osumnjičenik u razmaku od nekoliko ulica napao i izbo Židova i muškarca azijskog podrijetla. Prema policijskim izvješćima, napadač je tijekom napada uzvikivao "Allahu akbar" te je optužen za zločine iz mržnje protiv obje žrtve. Oba muškarca su preživjela, a napadi su izazvali osude vođa židovske i azijsko-američke zajednice u gradu. Nakon tih događaja, Netanyahu je ustvrdio kako se njujorški Židovi "trenutačno boje".

Gradonačelnikovo povlačenje i pravna realnost

Zohran Mamdani, prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka i snažan zagovornik palestinskih prava, protivljenje izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi učinio je središnjim dijelom svoje prošlogodišnje kampanje. Tijekom kampanje obećao je provesti nalog za uhićenje koji je Međunarodni kazneni sud (MKS) izdao 2024. godine protiv Netanyahua zbog optužbi za ratne zločine.

Nedostatak ovlasti za uhićenje

Prošlog tjedna, nakon pritiska medija, Mamdani je ipak ublažio svoj stav. Priznao je da njegova administracija, nakon pravne provjere, nema ovlasti za uhićenje izraelskog premijera.

​- Nemamo neovisnu pravnu ovlast za provođenje ovog naloga - poručio je Mamdani, no unatoč tome Netanyahua je nazvao "ratnim zločincem" te je pozvao saveznu vladu da postupi po nalogu MKS-a.

​- Benjamin Netanyahu nije dobrodošao u New Yorku - dodao je.

Pravni stručnjaci potvrdili su da bi uhićenje stranog dužnosnika od strane gradskih vlasti bilo pravno nemoguće. Sjedinjene Američke Države, kao ni Izrael, nisu članice Rimskog statuta, osnivačkog akta MKS-a, te ne priznaju njegovu nadležnost. Američki predsjednik Donald Trump također je jasno poručio da Netanyahu "neće biti uhićen, ni na koji način, ni u kojem obliku, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama".

Podijeljene reakcije i širi kontekst

Stav gradonačelnika Mamdanija izazvao je podijeljene reakcije u američkoj javnosti. Dok su neki pohvalili njegovu "moralnu jasnoću", mnogi su ga, uključujući i neke članove Demokratske stranke, kritizirali zbog "političkog teatra". Posebno su glasne bile kritike iz židovskih organizacija, koje tvrde da Mamdanijeva oštra retorika potiče antisemitizam.

Verbalni sukob odražava i širu promjenu u političkom diskursu o izraelsko-palestinskom pitanju unutar SAD-a, gdje su kritike izraelske politike sve glasnije, osobito unutar progresivnog krila Demokratske stranke.

Pozadina optužbi za ratne zločine

Međunarodni kazneni sud tereti Netanyahua za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, uključujući "izgladnjivanje civila kao metodu ratovanja". Izrael je odlučno odbacio sve optužbe, a Netanyahu ih je nazvao "lažnima". Izraelska vojna operacija u Gazi pokrenuta je nakon napada koji je Hamas predvodio na Izrael sedmog listopada 2023. godine. U tom napadu ubijeno je oko 1200 ljudi, a 251 osoba je oteta. Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, a čije se brojke smatraju vjerodostojnima od strane UN-a, u izraelskim napadima od tada je ubijeno više od 73.000 ljudi, uključujući više od 21.000 djece.

*uz korištenje AI-ja