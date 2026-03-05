I tako, paradoksalno, navodna američka borba protiv širenja nuklearnog naoružanja dovodi - s ruskom agresijom na Ukrajinu - do zaključka da je upravo nuklearni arsenal jedina uvjerljiva zaštita nacionalne sigurnosti i suvereniteta
Netanyahu, Putin i Trump sad guraju svijet u nukelarni kaos...
”Zašto napadate Iran?” ”Zato što izrađuje atomsku bombu.” “A zašto onda ne napadnete Rusiju?” “Zato što ima atomsku bombu.” Ova šala koja ovih dana kruži internetom sadrži u sebi gorku istinu o motivima i principima za kojima se povode SAD i Izrael u svojim vojnim akcijama. Donald Trump i Benjamin Netanyahu tvrde da napadaju Iran kako bi onemogućili njegov režim da izradi nuklearni arsenal i dalekometne projektile.
