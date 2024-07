Netanyahu putuje u Washington i kod Bidena: 'Atmosfera nije bila nikada tako napeta...'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak putuje u posjet Washingtonu, gdje bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i održati govor u Kongresu u nastojanju da ojača veze između Izraela i Sjedinjenih Država, narušene neprijateljstvima u Gazi.

Posjet je uslijedio nakon devetomjesečnog rata između izraelske vojske i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa u Gazi, koji je zategnuo odnose Izraela i Sjedinjenih Država, prvog izraelskog saveznika, i bezuvjetnu američku potporu.

Washington su posljednjih mjeseci jako zasmetale posljedice izraelske reakcije na Hamasov napad 7. listopada na izraelski teritorij, zbog čega je kontinuirano inzistirao na zaštiti civila u Gazi i na tomu da se omogući prolazak i dostava humanitarne pomoći stanovništvu.

Pregovore o prekidu vatre između Izraela i Hamasa Washington nastoji ponovno pokrenuti i Katrom i Egiptom.

FILE PHOTO: U.S. President Biden visits Israel amid the ongoing conflict between Israel and Hamas | Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

"Ključno je osigurati plan, ono na čemu svakodnevno radimo sa svojim arapskim partnerima, s Izraelom, plan o načinu djelovanja, o pitanju sigurnosti, o humanitarnoj pomoći i o obnovi" Gaze, pojasnio je u petak šef američke diplomacije Antony Blinken.

Na konferenciji za novinare održanoj na sigurnosnom forumu u američkom Aspenu dodao je kako "pretpostavlja da će se razgovori s izraelskim premijerom usredotočiti upravo na to".

Za vrijeme posjeta Sjedinjenim Državama, čije trajanje još nije poznato, Netanyahu će se u utorak sastati s predsjednikom Bidenom, stoji u nedjelju u priopćenju iz predsjednikova ureda.

"Atmosfera nikada nije bila tako napeta, osobito između Bijele kuće i izraelskog premijera", komentirao je Steven Cook, stručnjak za Bliski istok pri američkom 'think tanku' Council on Foreign Relations.

"Stojimo uz Izrael u borbi protiv terorizma"

Treba istaknuti da Netanyahu ne putuje u Washington na poziv Bijele kuće, već na poziv republikanskih i demokratskih parlamentarnih čelnika, gdje bi 24. srpnja trebao razgovarati s predstavnicima Kongresa.

"Oduševljen sam što imam privilegij predstavljati Izrael pred oba doma Kongresa i zastupnicima prenijeti istinu o našem pravednom ratu protiv onih koji nas žele ubijati", rekao je početkom lipnja nakon što je primio poziv.

U svojem su pozivu četvorica čelnika Zastupničkog doma i Senata napisala sljedeće: "Stojimo uz državu Izrael u njezinoj borbi protiv terorizma, posebno u vrijeme kada Hamas i dalje drži američke i izraelske građane u zarobljeništvu i u trenutku kada njegovi čelnici ugrožavaju regionalnu stabilnost".

U jeku predsjedničke kampanje u Sjedinjenim Državama "republikanci pokušavaju jeftino dobiti bodove kod birača pokazujući da su naklonjeniji Izraelu od Bidena", ocijenio je za AFP Yossi Mekelberg, stručnjak za izraelsko-američke odnose i član londonskog 'think tanka' Chatham House.

FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden meets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv | Foto: POOL/REUTERS

Putovanje u SAD događa se u trenutku kada međunarodni pritisak na Izrael raste, najviše zbog ljudskih žrtava u ratu, a riječ je o više od 38.900 mrtvih u Pojasu Gaze, većinom civila, po podacima Hamasova ministarstva zdravstva za Gazu, ali i zbog nastavka izraelskog naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali.

U petak je najviši sud UN-a, Međunarodni sud pravde (ICJ), donio presudu po kojoj je nastavak prisutnosti Izraela na okupiranom palestinskom području (Zapadna obala, Istočni Jeruzalem i pojas Gaze) "nezakonit", smatrajući da to "što prije treba prekinuti".

Dana 20. svibnja, tužitelj Međunarodnoga kaznenog suda (ICC) podnio je naloge za uhićenje, i protiv Netanyahua, zbog navodnih ratnih zločina i zločina počinjenih protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.

U sukobu u Gazi Washington stavlja naglasak na poslijeratno razdoblje.

"Kada postignemo prekid vatre bit će važno zajamčiti jasan plan za budućnost", ponovio je u petak Blinken.