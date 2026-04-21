DAN SJEĆANJA

Netanyahu: 'Režim u Iranu planirao je novi Holokaust. Koristili bi nuklearne bombe'

Piše Filip Sulimanec,
Režim ajatolaha u Iranu planirao je još jedan holokaust”, rekao je Netanyahu

Islamska Republika Iran željela je počiniti „holokaust” nad Izraelom i Židovima, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu na državnoj ceremoniji povodom Dana sjećanja na brdu Herzl.

„Režim ajatolaha u Iranu planirao je još jedan holokaust”, rekao je Netanyahu. „Nastojali su nas uništiti nuklearnim oružjem i tisućama balističkih projektila. Da nismo odlučno djelovali, imena Natanz, Fordo i Isfahan mogla su se pridružiti Auschwitzu, Majdaneku i Treblinki.”

Netanyahu je rekao da se to nije dogodilo „jer smo zajedno s našim velikim saveznikom, Sjedinjenim Američkim Državama, unaprijed demontirali taj stroj uništenja. Uklonili smo neposrednu egzistencijalnu prijetnju.”

