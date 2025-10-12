Obavijesti

NAKON PRIMIRJA

Netanyahu: 'Velike pobjede postignute, ali borba još traje'

Foto: Jeenah Moon

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi

Izrael je u dvije godine rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze postigao "velike pobjede", ali "borba nije gotova", rekao je u nedjelju navečer izraelski premijer Benjamin Netanyahu

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

PRVA FAZA Tisuće stanovnika Gaze se vraćaju svojim kućama dok traje primirje Izraela i Hamasa
Tisuće stanovnika Gaze se vraćaju svojim kućama dok traje primirje Izraela i Hamasa

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je. 

Netanyahu je također izrazio nadu da će u Izraelu unatoč "mnogobrojnim nesuglasicama" zavladati "jedinstvo srca".

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

