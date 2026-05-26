Netanyahu završio u bolnici

Premijer Benjamin Netanyahu prevezen je u ponedjeljak navečer u medicinski centar Hadassah Ein Kerem, priopćio je njegov ured, dodajući da je premijer podvrgnut neodređenom stomatološkom zahvatu.

Ured premijera objavio je ovo priopćenje nakon što su se mediji raspisali o odlasku u bolnicu. Zdravlje 76-godišnjeg premijera došlo je u središte pozornosti nakon nekoliko incidenata koji su ga izložili kritikama zbog zataškavanja medicinskih informacija od javnosti. Ti su događaji doveli do znatnih nagađanja u izraelskoj javnosti o premijerovom općem zdravstvenom stanju.

Rak prostate

Prošlog je mjeseca Netanyahu u opširnoj objavi na društvenim mrežama otkrio da je nedavno u bolnici Hadassah bio podvrgnut uspješnom liječenju zračenjem zbog zloćudnog tumora na prostati, ali je odgađao obavijestiti javnost, tvrdeći da bi Iran iskoristio tu informaciju za širenje propagande protiv Izraela u jeku nedavnog rata.

Nije precizirao kada mu je postavljena dijagnoza, kada je započeo s liječenjem niti kada je ono završilo.

Netanyahuovu objavu pratilo je izdavanje njegova godišnjeg zdravstvenog izvješća, uz dodatni dokument o dijagnozi i liječenju raka, iako se izvješće sastojalo od tek pet neodređenih natuknica koje su zauzimale pola stranice te uopće nije navedeno na koju se godinu odnosi. Nijedan od ta dva dokumenta nije imao logotip bolnice niti bilo kakvu naznaku da se radi o službenim medicinskim nalazima.