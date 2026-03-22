Netanyahua prije rata upozorili na rupe u izraelskoj obrani

Izraelski državni revizor Matanyahu Englman otkrio je da je podnio „strogo povjerljivo” izvješće uoči aktualnog rata s Iranom, u kojem je upozorio na nedostatke u izraelskoj protuzračnoj obrani, tijekom nedjeljnog obilaska mjesta udara iranskih projektila na jugu Izraela, piše Jerusalem Post.

Englman je, obilazeći lokacije udara projektila u Aradu i Dimoni, otkrio da je izvješće predao premijeru Benjaminu Netanyahuu, ministru obrane Israelu Katzu i načelniku Glavnog stožera Eyalu Zamiru, nakon operacije Rising Lion u lipnju prošle godine.

„Moraju se pozabaviti pitanjima iznesenima u izvješću”, rekao je Englman. „Vlada mora pripremiti nacionalni plan utvrđivanja, s naglaskom na periferiju. Nedostaci u zaštiti na periferiji proizlaze iz nedostatka ekonomskog poticaja za izvođače.”