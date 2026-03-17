Netanyahuov ured objavio je fotografiju: 'Ovo je trenutak kada je naredio likvidacije'

U jeku eskalacije rata s Iranom i usred vala dezinformacija o njegovoj smrti, ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je fotografiju koja ga prikazuje kako naređuje likvidaciju visokih iranskih dužnosnika. Ovaj potez služi kao snažna i nedvosmislena poruka i Teheranu i domaćoj javnosti.

Društvenim mrežama danima su se širile tvrdnje da je Netanyahu ubijen ili teško ranjen u iranskom osvetničkom napadu. Spekulacije je dodatno potpirila analiza videozapisa s konferencije za medije, u kojem su pojedini "internetski detektivi" tvrdili da premijer ima šest prstiju na jednoj ruci, sugerirajući da je snimka manipulirana ili generirana umjetnom inteligencijom. Kao odgovor, Netanyahu se osobno pojavio u videu snimljenom u jednom kafiću kako bi na ležeran način opovrgnuo glasine.

​- Mrtav sam... za kavu. Želite li mi prebrojati prste? Vidite ih ovdje... i ovdje. Vidite? Jako lijepo - poručio je, pokazujući obje ruke u kameru.

Nedugo prije videa, njegov je ured objavio fotografiju koja je postala središnji element izraelske komunikacijske strategije. Na slici se vidi Netanyahu u zapovjednom okruženju, kako razgovara telefonom, uz tekst:

"Premijer Benjamin Netanyahu naređuje eliminaciju visokih dužnosnika iranskog režima."

Objava je tempirana nedugo nakon što je potvrđena likvidacija iranskog šefa sigurnosti Alija Larijanija. Drugi izvještaji povezuju je s udarom u Teheranu u kojem je ubijen Gholamreza Soleimani, zapovjednik formacije Basij.

Cijeli se narativ odvija u kontekstu rata širokih razmjera koji je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran krajem veljače. U operaciji "Epic Fury" ubijen je iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, što je izazvalo žestoku odmazdu Teherana napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke baze.

Sukob je dosad odnio više od dvije tisuće života, većinom u Iranu, a Pentagon je izvijestio o udarima na više od 15 tisuća ciljeva. Sam Netanyahu je izjavio kako je cilj operacije "stvaranje optimalnih uvjeta za pad režima" i trajno uklanjanje iranske nuklearne prijetnje.