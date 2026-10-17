Izraelski politički konzultanti i privatne obavještajne tvrtke, uz Trumpove MAGA suradnike, sve su prisutniji u političkim procesima i predizbornim kampanjama jugoistočne Europe, piše Sulimanec za novi Express
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Netanyahuovi konzultanti ozbiljno drmaju na izborima u regiji. Hoće li doći i kod nas?!
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U listopadu 2026. pozornost javnosti privukla su dva konkretna imena: Chris LaCivita i James Blair, dugogodišnji Trumpovi politički suradnici angažirani za savjetovanje vlasti Republike Srpske neposredno prije izbora 4. listopada. Prema izvještavanju The New York Timesa, za svoj su angažman dobili stotine tisuća dolara.
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