'Netko je isprovociran'. Ovakve izjave opravdavaju ubojice žena

Svakakve nebuloze mogle su se čuti u saborskoj raspravi o osnivanju povjerenstva za femicid.

Poput pitanja zastupnice HDZ-a Danica Baričević predlagačici povjerenstva Ivani Kekin zbog čega ona, "ako je tako jaka", nije rekla suprugu da će umjesto njega otići na sastanak s Nikicom Jelavićem.

Ili dosjetke HDZ-ove Nikoline Bradarić koja je predbacila Ivani Kekin da ni ona "nije neka moralna vertikala", uz pitanje "je li njezin muž primjer uzornog dobrog muškarca“.

A onda i optužbe HDZ-ove Anamarije Blažević da Kekin i Možemo! upotrebljavaju ovu raspravu "za čisti politički marketing i sigurnost žena koriste za vlastiti rejting".

Prava muškaraca

Po istoj logici, međutim, moglo bi se zaključiti da neke druge stranke za svoj rejting koriste prava muškaraca. Primjerice, desničarski Domino.

"To nije ubojstvo žene zato što je žena. Nego zato što je netko lud, isprovociran, manijakalan", izjavio je Igor Peternel, a njegov kolega Damir Biloglav upozorio kako "po toj analogiji, svako ubojstvo u kojem je počinitelj žena, a žrtva muškarac, moglo bi se kvalificirati kao androcid".

Dakle, kad muškarci ubijaju žene, a u proteklih osam godina 125 počinitelja ubilo je 130 žena i u 94 posto slučajeva žrtva i počinitelj povezani su partnerski i obiteljski, oni su bili "isprovocirani". Vrijedi li to i obrnutom slučaju?

Zapravo, vrijedi. Istraživanja pokazuju da žene koje ubijaju svoje partnere najčešće to čine nakon dugotrajnog trpljenja obiteljskog nasilja, dok muškarci češće ubijaju radi uspostave kontrole i ljubomore.

Muškarci su žrtve

Pa ipak, za Domino muškarci su dvostruke žrtve: kad ih ne ubijaju žene, tada ih žene provociraju i gotovo prisiljavaju da na njih dižu ruku.

Time se Peternel i kolege uklapaju u prevladavajuću društvenu klimu koja stvara uvjete za šikaniranje, ponižavanje i ubijanje žena, kao i za kreiranje opravdanja za nasilje nad ženama.

U sudskim presudama navode se olakotne okolnosti za silovanje. Traže se opravdanja za obiteljsko nasilje nad ženama. Klečavci po hrvatskim trgovima "mole" za to da žene budu poslušne i da se čedno oblače i ponašaju, kao i za to da muškarci budu muževni, dok se mnogi od njih povode za argumentom da ih žene ne smiju izazivati - svojim oblačenjem, ponašanjem, provociranjem...

Svaki nasilnik može se pozvati na Peternelovu logiku i objašnjavati da je bio isprovociran. Žena mu je rekla "ne". Žena je bila neposlušna, prkosna ili samostalna. Stajala mu je na putu. Možda je preglasno govorila, možda je previše govorila, možda mu je išla na živce.

Ili je nosila minicu.

Ili je trošila novac.

Olakotne okolnosti

Muškarci će, uz pomoć muških političara, ali i vjernika, molitelja, svećenika, pronaći razna opravdanja ili olakotne okolnosti za femicid, pa i to da su počinitelji bili "manijaci". Ili su ih žene dovele do tog "manijakalnog" stanja.

Međutim, ako HDZ optužuje Ivanu Kekin i njezinu stranku da femicid koriste za vlastiti politički rejting, tada se i njihovo protivljenje tom povjerenstvu može protumačiti kao pokušaj da prava muškaraca koriste za podizanje vlastite popularnosti.

Zašto ne bi HDZ prednjačio u toj raspravi koja se tiče svih žena, neovisno o stranačkoj orijentaciji?

Jer vjeruje da u protivljenju povjerenstvu za femicid, ratu s Možemo!, pa i ridikuloznim argumentima na račun Kekin i njezina muža, može dobiti bodove kod vlastiti birača.

HDZ čuva desnicu

Ako je rasprava o femicidu poprimila karakteristike ideološkog obračuna, gdje se ljevicu optužuje da na toj temi diže rejting, tada će i HDZ nastojati sačuvati svoj komad stranačke i glasačke baze.

To što je klub HDZ-a odabrao upravo žene za ovu raspravu ne umanjuje činjenicu da je HDZ i dalje konzervativna, klerikalna, tradicionalna organizacija u kojoj je definirana uloga i položaj žene.

HDZ nerado govori o femicidu, nevoljko komentira slučajeve femicida i ubojstava žena, kalkulantski prelazi preko manifestacija mizoginije u društvu, zato što je svjestan da bi time gazio po prstima svojim biračima.

Otpor ustaštvu

Slično se događa i kod otpora ustaštvu i zaštite antifašizma, kojeg su HDZ-ovci proglasili ljevičarskom, gotovo "komunističkom" tekovinom, čime se dodatno udaljavaju od tog antifašističkog nasljeđa i guraju u naručje tvrde nacionalističke desnice.

"Bitno je pitanje prevencije, ali i edukacije", naglašava ministar pravosuđa Damir Habijan. "Iluzorno je očekivati da ćemo doći na brojku nula, ali sve što radimo želimo da taj broj bude što manji".

'Tako je u obitelji'

Nažalost, HDZ ne radi dovoljno upravo na edukaciji i jačanju društvene svijesti o položaju, ulozi i pravima žena, koje se u hrvatskom društvu pod dominacijom HDZ-a prečesto tretira kao manjinu koju treba štititi i promovirati, onda kad ju se ne optužuje da provocira, izaziva ili pak sama radi na vlastitoj nesreći.

Ili da se slučajevi nasilja nad ženama odbacuju izjavama da je "to tako u obitelji".

Saborska rasprava bila je dobra prilika da HDZ afirmira prevenciju i edukaciju o ženama. Nažalost, njegove zastupnice potrošile su je na nebulozne napade na Ivanu Kekin i njezina supruga.