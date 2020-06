Netko je na moru pojeo Rusku salatu Tvornice ulja Zagreb prije 40 godina. Da nije vaša?

Na omotu bačenom 1981. ispod makarskih borova još se vidi natpis: "Zvijezda" tvornica ulja Zagreb, neto masa: 180 grama, rađeno po proizvođačkoj specifikaciji sastav: majoneza, meso, povrće i začini...

<p>Na makarskom poluotoku Osejava ovaj petak okupilo se stotinjak volontera. Satima su kupili smeće iz park-šume. Akcijom u organizaciji Udruge za održivi razvoj Osejava prikupljeno je tristotinjak velikih vreća odbačenih stvari i mnogo, mnogo glomaznog otpada. </p><p>Taložio se desetljećima. </p><p>U borovini iznad divnih makarskih uvala, domaći i turisti ostavljali su pakiranja marendi, gableca, užina, ručkova, večera romantičnih i običnih. A upravo četrdeset godina stara ambalaža neobičnog predjela privukla je pažnju <strong>Ele Filipović</strong>, kickboksačice koja iza sebe ima četiri uzastopna naslova svjetske prvakinje i jedan poklopac pakiranja ruske salate "Tvornice ulja Zagreb". </p><p>Još uvijek se jasno vidi logotip s crvenom zvijezdom, a već na prvi pogled da se naslutiti kako se radi o današnjoj "Zvijezdi", poznatoj po proizvodnji majoneze, ulja i maslaca. </p><p>Jeste li znali da je upravo "Zvijezda" proizvela prvi margarin na Balkanu? Do tada je stanovništvo slabo i poznavalo tu namirnicu. <br/> I proslavljeni Margo i ova manje poznata salata produkt su istraživanja tržišta, eksperimentiranja s novitetima u gastronomiji. </p><p>Primjerak ruske salate iskopane u Makarskoj datira iz 1981. godine. Tada je "Tvornica ulja Crvena zvijezda Zagreb" tržištu ponudila prve salate s povrćem i mesom na bazi majoneze. Nastale su "Ruska", "Francuska" i "Salata sa mortadelom". </p><p>Na omotu koji je netko prije skoro četrdeset godina jeo ispod borova pokraj valova, još se vidi natpis: "Zvijezda" tvornica ulja Zagreb, OOUR proizvodnja Zagreb, neto masa: 180 grama, rađeno po proizvođačkoj specifikaciji sastav: majoneza, meso, povrće i začini, konzervirano sorbinskom kiselinom rok upotrebe 21 dan, datum proizvodnje otisnut na dnu pakiranja".</p><p>Danas "Zvijezda" nema rusku salatu u ponudi, ali ima francusku. </p><p>Kako god da ih nazivali, nisu baš blizu originalne recepture. Ruska ili Oliverova salata nastala je 1860. godine u moskovskom elitnom restoranu "Hermitage". Recept je bio strogo čuvana tajna, ali zna se da su od sastojaka stavljali meso divlje kokoši, rakove, teleći jezik, kapare, dimljenu patku, ocat, majonezu, senf i razna čudesa koja su danas zamijenjena jeftinijim varijantama, pa su tako kapari postali grašak i kiseli krastavci, teleći jezik šunka ili kobasica, a rakovi - jaja.</p><p>"Zvijezdina" Ruska salata bila je puno bliža ovoj modernijoj varijanti. </p><p>Pronalazak njenog omota na Osejavi vraća nas u davnu 1916. godinu i počinje priču o uspješnom poduzetništvu, o ekspresnom razvoju proizvodnje kakvog danas teško da možemo zamisliti, ali i o stradavanjima Židova. </p><p>Prije 104 godine, usred neimaštine Prvog svjetskog rata, u Zagrebu je osnovano dioničko društvo "Prva hrvatska tvornica ulja". Nalazila se u Palmotićevoj 82, a već u godinu dana postojanja proizveli su 800 tisuća litara ulja. <br/> Tvornica je pokrenuta s osnivačkim kapitalom od 500 tisuća kruna. Glavni dioničari bili su veletrgovci Samuel i Šandor Aleksander, arhitekt Vjekoslav Heinzel, dr. Stanko Švrljuga, ravnatelj Eskomptne banke i Alfred Pick, trgovac iz Graza.</p><p>Već tri godine kasnije, 1920., proizvodna hala postaje pretijesna, pa se osoblje i skromna mašinerija sele u Branimirovu ulicu, da bi samo četiri godine kasnije "Prva hrvatska tvornica ulja" podmirivala nevjerojatnih 55 posto ukupne potrošnje ulja u državi. Radili su i repičino ulje za rasvjetu, veoma važno za rad željeznica.</p><p>Čak četiri tone jestivog ulja proizveli bi u samo 24 sata. Tehnološki napredak i dodatno ubrzanje dobivaju 1935. godine, kada su ugrađene automatske preše čime se kapacitet podiže s četiri na 35 tona rafiniranog ulja u danu, a uslijedilo je i minijaturno brendiranje - briše se podugački naziv "Prva hrvatska tvornica ulja" i postaju "Tvornica ulja - Crvena zvijezda, Zagreb", skraćeno "TUZ". </p><p>Deset godina kasnije napuštaju zgradu u Branimirovoj ulici. U ovom stoljeću, nebrojno puta najavljivano je kako će se od nekadašnje uljare napraviti Centar za promicanje tolerancije, odnosno Muzej holokausta, no to se još nije dogodilo. </p><p>Ta namjena nije odabrana slučajno. Osnivač prve "Zvijezde",<strong> Samuel David Aleksander </strong>veliki dio zarade davao je u humanitarne svrhe, pomažući siromašnim Zagrepčanima. Tijekom Drugog svjetskog rata i holokausta, Aleksander i njegova supruga našli su utočište u sanatoriju u Klaićevoj ulici. 1942. preselili su se u sanatorij Dr. Đure Vranešića, poznatog po skrivanju i spašavanju 80 židova. Tu Aleksander umire, 1943. godine. </p><p>A negdje u to vrijeme bilježi se najveći otkup suncokreta od osnutka tvornice. </p><p>Idućim rukovodiocima "Zvijezde" nije trebalo previše vremena da se odluče za napredak pa su iz zgrade u Branimirovoj prešli na Žitnjak, gdje kupuju 56 hektara zemlje i grade više nego ozbiljan pogon. Počinju tada i prvi istraživački radovi u tvorničkom laboratoriju za kontrolu proizvodnje. Sad se znalo što se pušta u prodaju! Mehanizira se doprema sirovine u prešaonicu, gradi se sušara za uljarice.</p><p>Proizvodnja slavnog Margarina započela je 1956. godine, da bi 1981. dobio nadimak Margo. "Zvijezdina" majoneza rođena je tri godine kasnije. I bili su to proizvodi po kojima će tvornica biti poznata i u idućem mileniju, pa iako je "Ruska salata" kao takva propala, "Zvijezda" je opstala. </p><p>Sada je u stopostotnom vlasništvu "Fortenova Grupe", nasljednika "Agrokora". </p>