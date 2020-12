Netko je nazvao 192 i prijavio da se na suđenju Bandiću krše epidemiološke mjere stožera

<p>Netko je u ponedjeljak smatrao kako činjenica da je u sudnici Županijskog suda u Zagreba površine 110 metara četvornih nazočno 26 ljudi znači da se epidemiološke mjere za suzbijanje Covida 19, koje je propisao Nacionalni stožer Civilne zaštite, ne poštuju pa je obavijestio policiju o nepoštivanju epidemioloških mjera.</p><p>U zagrebačkoj policiji potvrdili su da su poziv zaprimili i proslijedili ga Stožeru Civilne zaštite Grada Zagreba koji je nadležan za kontrolu provođenja epidemioloških mjera i Državnom inspektoratu. U Stožeru Civilne zaštite Grada Zagreba policijski email su zaprimili u 10.56 sati. No nisu reagirali jer su ga vidjeli tek kasnije, a da su ga i vidjeli ne mogu ništa jer, kažu, nemaju predstavnika Državnog inspektora koji kontrolira provođenje mjera.</p><p>U Državnom inspektoratu pak, neslužbeno doznajemo, tvrde kako nisu dobili dojavu o kršenju epidemioloških mjera na sudu. </p><p>Podsjećamo, prema odluci Nacionalnog stožera Civilne zaštite u zatvorenim prostorima, može biti najviše 25 osoba. No kad su donosili tu odluku, očito nisu mislili na suđenja s većim brojem optuženika, kakvih je samo na zagrebačkom Županijskom sudu više od 10.</p><p>Tijekom prijašnjih rasprava pojedini odvjetnici tražili su od sudskog vijeća da se prestane sa suđenjem smatrajući da ne postoje adekvatni uvjeti za normalni tijek rasprava. Sudovi sve češće, iako su sudske rasprave su javne, udaljuju novinare iz sudnica iz, tvrde, epidemioloških razloga,</p><p>- Kako bi se u potpunosti osiguralo održavanje rasprave sukladno uputi Vrhovnog suda novinari su udaljeni iz sudnice te sud konstatira da je u dvorani premješten namještaj na način da su razmaknute stolice, te omogućena udaljenost od dva metra, te sjedenje odvjetnika za zasebnim stolom, pri čemu su prisutni upućeni da se mogu razmaknuti i na ostale dijelove u prostoriji. Konstatira sei da dvije odvjetnice sjede uz prozor, a troje odvjetnika sjedi na ostalom sjedećem dijelu u dvorani. Također se utvrđuje da će se svakih 45 minuta raditi pauza i prozračivati prostor - utvrdilo je sudsko vijeće te zaključilo: </p><p>- Slijedom svega navedenog, a obzirom na veličinu dvorane, te raspored sjedenja, omogućena je organizacija rada sukladno modelu A upute Vrhovnog suda i to na način da je svaki sudionik udaljen dva metra uz poštivanje ostalih epidemioloških mjera vezanih uz nošenje maski, te osiguranje sredstava za dezinfekciju i prozračivanje prostora - zaključila je sutkinja i održala raspravu.</p><p>No netko je ipak smatrao kako ni to nije dovoljno kako bi se suđenje održalo bez rizika za zdravlje. </p>