Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura
KAKAV SRETNIK
Netko je osvojio Eurojackpot! Evo gdje ide 120 milijuna eura
Čitanje članka: < 1 min
U večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:
7, 18, 31, 32, 33 - 10, 11, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000,00 eura.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku