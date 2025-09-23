Obavijesti

News

KAKAV SRETNIK

Netko je osvojio Eurojackpot! Evo gdje ide 120 milijuna eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Netko je osvojio Eurojackpot! Evo gdje ide 120 milijuna eura
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

U večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

7, 18, 31, 32, 33 - 10, 11, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

