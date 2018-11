'Netko sad pokušava napraviti razdor između mene i Vlade...'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u Parizu gdje boravi na stotoj obljetnici kraja Prvog svjetskog rata, a za N1 komentirala je spor koji je nastao između Pantovčaka i Banskih dvora oko Marakeške deklaracije.

Ona se "apsolutno slaže" da netko time pokušava napraviti razdor između nje i Vlade.

- Ne znam tko pokušava, ali vidim da netko pokušava. Apsolutno se slažem, ali mislim da ne treba prste upirati samo u moj Ured, nego da treba istražiti i drugdje, posebno nakon ove objave nakon rezultata istraživanja javnog mnijenja. Za mene je to i relevantno i irelevantno. Važno je što ljudi misle, ali prevelika se prašina digla oko Marakeške deklaracije - rekla je Grabar Kitarović te objasnila zašto ne ide u Marakeš.

- Razlog što sam ja, neću reći odustala, već odlučila ne ići... Sad mi je cijeli niz predsjednika i premijera rekao da neće ići zato što se to iz dokumenta koji je trebao biti samo nekakav politički "commitment", zajednička želja da riješimo ta pitanja, pretvorilo u programski dokument koji se uglavnom temelji na migracijama, a kao što znate, iako prema Ustavu u Europskom vijeću Hrvatsku predstavljaju i predsjednik države i predsjednik Vlade, ja to uvijek prepuštam predsjedniku Vlade jer su to vrlo konkretna pitanja - objasnila je.

- Bez obzira što bi deklaracija trebala biti neobvezujuća, svejedno će postojati postupak kojim će se donositi izvješća o postupanju svaki države. Po meni migracijska politika svake države mora biti unutarnje pitanje države i zato mislim da je primjerenije da se time bave resori i na takvoj konferenciji vide hoćemo li pristati, biti suzdržani ili glasati. Primjećujem oprez kod puno, puno država, da se iz onog inicijalnog dokumenta krenulo u malo drukčijem pravcu - rekla je predsjednica.

Komentirala je i objavu na službenoj Facebook stranici HDZ-a u kojoj je istaknut rast rejtinga same stranke, a pad rejtinga predsjednice prepisali su "marakeškoj avanturi".

- Ja sam navikla na to, međutim ne držim da je to stav HDZ-a, pogotovo ne članova HDZ-a. Međutim, osoba koja je to napravila, ružno je to, to se tako ne radi - kazala je Grabar Kitarović.