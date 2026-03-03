Netko u Sloveniji osvojio je glavni dobitak na Eurojackpotu! Evo koliko milijuna ide u Deželu

Obavijesti

U Hrvatskoj je pogođen dobitak 5+0 u iznosu od 79.686,70 eura. Igrač je, uplatio jednu kombinaciju na 4 kola pretplate i za 8,00 eura, dobio 79.686,70 eura.

U večerašnjem izvlačenju 18. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 9, 14, 35, 49 – 2, 10, koji su nekome u Sloveniji donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 10.000.000,00 eura!

Listić je uplaćen na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE BB, SPLIT.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 06.03.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

