Netom prije smrti svom kolegi je napisao: 'Ne brini, ja sam tu'

U današnjem dvostrukom samoubilačkom napadu u Kabulu poginulo je najmanje 29 ljudi, a 49 je ozlijeđeno. Nakon prve eksplozije, novinari su krenuli izvijestiti o događaju, a onda se među njih najvjerojatnije uvukao drugi bombaš samoubojica.

Među poginulima je Shah Marai, fotograf AFP-a. Samo nekoliko trenutaka prije smrti, kolegi je s mjesta prve eksplozije poslao WhatsApp poruku u kojoj piše: 'Ne brini čovječe, ja sam tu', objavila je njegova agencija.

Iza Maraija ostaje 22-godišnja karijera, dvije supruge i šestero djece. Početkom mjeseca dobio je svoju prvu kćer što je proslavio prije samo tjedan dana.

Za vrijeme njihove vladavine, Maraija su mučili i tukli talibani, a 2014. godine ubili su njegovog najboljeg prijatelja i kolegu Sardara Ahmada zajedno s njegovom suprugom i dvoje djece.

"The bomber disguised himself as a journalist and detonated himself among the crowd."

AFP chief photographer Shah Marai and three other journalists were among 21 killed in two suicide blasts in Kabul.

