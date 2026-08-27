NEUGODAN NALAZ ZA HOLDING! Pročistači značajno pridonijeli masovnom pomoru ribe u Savi

Ispusti pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su utjecali na masovni pomor ribe u Savi, utvrdio je Institut za vode. Na ispustima oba uređaja pronađene su i koncentracije onečišćujućih tvari iznad dopuštenih vrijednosti. Rezultati analiza stigli su u četvrtak, 27. kolovoza, u vodopravnu inspekciju Državnog inspektorata. Nalazi pritom ne pokazuju da su pročistači bili jedini uzrok pomora, ali njihov je utjecaj ocijenjen značajnim, prenosi Jutarnji list.

Pomor ribe proteklih je dana zahvatio desetke kilometara Save nizvodno od Zagreba. Uginula riba pronađena je na velikom području rijeke, nakon čega su nadležne službe uzele uzorke vode i ribe kako bi utvrdile što se dogodilo.

Inspekcija je zaprimila rezultate analiza uzoraka vode uzetih uzvodno i nizvodno od ispusta pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, kao i izravno na samim ispustima.

Rezultati su pokazali povišene vrijednosti onečišćujućih tvari u svim analiziranim uzorcima, osim u uzorku uzetom uzvodno od ispusta iz gradskog odvodnog kanala Zagreba.

Posebno je važan nalaz Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera, koji je procjenjivao moguću povezanost kakvoće vode i pomora ribe. Njihova je procjena jasna – utjecaj ispusta iz pročistača na pomor ribe bio je značajan, ali nije bio jedini uzrok.

Novi nalazi suprotni ranijim tvrdnjama Holdinga

Nalaz dolazi nakon što je Zagrebački holding, po otkrivanju pomora, tvrdio da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili u skladu s propisanim vrijednostima te da sustav radi uredno.

No rezultati analiza koje je sada zaprimila vodopravna inspekcija pokazuju drugačiju sliku.

Na ispustima pročistača Zagreba i Velike Gorice utvrđene su koncentracije onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanih vodopravnim dozvolama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak još nije završen.

Visoka temperatura i manjak kisika također su mogli ubiti ribu

Temperatura vode u svim analiziranim uzorcima površinske vode bila je viša od propisane srednje godišnje vrijednosti, dok je koncentracija otopljenog kisika bila niska. Takvi uvjeti također mogu uzrokovati uginuće ribe.

Jedan mogući uzrok u međuvremenu je isključen – bolesti riba.

Veterinarska inspekcija, pozivajući se na dosadašnje nalaze Hrvatskog veterinarskog instituta, navodi da se zarazne bolesti mogu isključiti kao uzrok pomora ovakvih razmjera. Nadležne službe i dalje prate stanje Save i provode dodatne analize.

Za sada je poznato da su na ispustima pročistača Zagreba i Velike Gorice utvrđena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, da je njihov utjecaj na pomor prema procjeni Instituta za vode bio značajan, ali i da su visoka temperatura vode te niska razina kisika mogli dodatno pridonijeti uginuću.

Inspekcijski postupak se nastavlja, a tek bi nakon njega trebalo biti poznato hoće li zbog utvrđenih prekoračenja uslijediti sankcije.