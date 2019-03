Neustrašiva Lili obarala avione i bila strah i trepet neprijatelju

Ususret Danu žena donosimo vam priče o neustrašivim, hrabrim i smjelim ženama, koje su mijenjale povijest i odvažile se raditi stvari koje su u to vrijeme bile nezamislive..Druga priča govori o hrabroj mladoj pilotkinji, borcu protiv nacista.

Slavna Lidija Litvjak sa 186 letova, 69 zračnih borbi, 12 potvrđenih pobjeda bila je najuspješniji sovjetski ženski zračni as u Drugom svjetskom ratu i do danas je ostala najuspješniji ženski vojni pilot u čitavoj povijesti.

- Preživljavaju ne samo iskusni, vješti i hrabri piloti, već i oni koje prati sreća - kazala je mlada Lidija koju je sreća na kraju ipak napustila. Poginula je u bici 1943., u 22. godini života.

Osim Lidije još je samo jedna žena u povijesti postala zračnim asom – Katja Budanova, također sovjetska pilotkinja iz Drugog svjetskog rata, no ona je imala manje pobjeda od Lidije.

Foto: wikimedia

U rat otišla sa samo 19. godina

Lidija Litvjak rođena je u Moskvi 1921. a još se kao dijete veoma zanimala za zrakoplove. S 14 godina je počela trenirati u aeroklubu, a prvi je put samostalno upravljala zrakoplovom s 15 godina. Završila je vojnu letačku školu i postala instruktorica letenja

Kad je počeo Drugi svjetski rat Lidija imala 19 godina. Slagala je da ima dovoljan broj sati naleta (preko 100) te je stupila u Sovjetsko ratno zrakoplovstvo.

Hrabra Lidija je 1942. prva iz svoje lovačke pukovnije sudjelovala u zračnoj bitci. Vrlo brzo je postala najbolja pilotkinja u pukovniji te su je slali na najopasnije i najteže misije.

Najčešće Lidijine žrtve su bili Junkers 88, bombarderi Dornier 217, lovci Messerschmitt 109, a oborila je i jedan cepelin.

Lidija je imala nekoliko nadimaka. Zvali su je Lili, Ljilja, Bijeli ljiljan 44, po broju njezinog zrakoplova.

Njemački pilot nije vjerovao da ga je ona oborila

U borbama kod Staljingrada oborila je prvi njemački avion – Junkers Ju 88. Tim avionom upravljao je njemački as Erwin Maier. On se uspio spasiti skočivši padobranom ali su ga Sovjeti uhvatili. Htio je vidjeti pilota koji ga je oborio pa su ga doveli pred Lidiju. On nije vjerovao da ga je ta mlada žena oborila. Ona mu je tada u detalje opisala sve svoje manevre u zraku pa joj je na kraju i povjerovao.

Njezin vojni avion tipa Jakovljev Jak-1 bio je dekoriran "bijelim ljiljanom", znakom slobodnog lovca, pilota koji bez čekanja naredbe traga za neprijateljem i sam donosi odluke kada će stupiti u borbu.

Drugi sovjetski lovački as Aleksandar Pokriškin je govorio da je status slobodnog lovca bilo najveće priznanje za jednog vojnog pilota. A Lidija je stekla taj status.

Njezini posmrtni ostaci pronađeni 35 godina nakon smrti

Prije smrti Lidija je doživjela strašne tragedije. Ginuli su njezini najbliži. Na svoje oči je gledala kako se srušio zrakoplov njezinog supruga Alekseja Solomatina poslije proglašenog za heroja Sovjetskog Saveza. Zatim je u akciji poginula njezina najbolja prijateljica Jekaterina Budanova.

Foto: wikimedia Jekaterina Budanova (lijevo) i Lidija Litvjak

Dva tjedna prije svog 22. rođendana, u kolovozu 1943. poletjela je u svoju zadnju misiju u životu. Trajala je jedan od najvećih bitki u Drugom svjetskom rau - Bitka kod Kurska. Dok je napadala veliku grupu njemačkih bombardera u blizini Orela na nju su se obrušila dva njemačka Messerschmitta Bf109. Posljednji put je vidio kolega pilot kroz rupu u oblacima. Nepoznato je gdje je točno srušena. Tek 1979. godine su pronađeni njezini posmrtni ostaci a 1990. sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov posmrtno ju je odlikovao Zlatnom zvijezdom Heroja SSSR-a.



