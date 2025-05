Nevenka čitav život pomaže drugima, sad u borbi s rakom pomažu njoj: 'Ganuta sam'

Ganuta sam do neba, i u šoku, nisam znala da me toliko ljudi poznaje, i brine za mene, hvala vam svima!, poručuje preko 24sata Nevenka Mardešić (61), izvršna direktorica splitske udruge HELP koja desetljećima pomaže ovisnicima, a koja sad treba pomoć za liječenje raka. Društvene mreže je preplavio jučerašnji Nevenkin, i apel njezinih sinova Ivora i Nikija za pomoć u prikupljanju potrebnih 75 tisuća dolara za Nevenkino liječenje uznapredovalog raka kože u Izraelu. Građani Splita i Dalmacije općenito, koji jako dobro znaju što je Nevenka kroz godine napravila za zajednicu, uprli su sve snage da joj pomognu, kao i brojni drugi u Hrvatskoj. Dosad je, kaže Nevenka za 24sata, prikupljeno već pola sredstava.

- Ne vjerujem da se toliko ljudi pokrenulo za mene u tako kratkom vremenu, da toliko ljudi uopće zna za mene, jer sam uvijek radila u pozadini, kao i većina nas u civilnom sektoru, kaže Nevenka za 24sata. Desetljećima strpljivo i predano pomaže ovisnicima o drogi, udruga HELP ih besplatno testira na bolesti, savjetuje, pruža im dnevni boravak, upućuje na terapije i educira mlade. Nevenka sad, međutim, i sama treba pomoć. Bori se s metastatskim melanomom, agresivnim oblikom karcinoma kože, koji nije zaustavila ni jedna terapija u Hrvatskoj, pa joj je potreban novac za naprednu terapiju dostupnu u Izraelu.

- Suočavam se s jednom od najtežih životnih borbi, no još postoji nada - napisala je Nevenka u ponedjeljak na stranici za prikupljanje sredstava GoFundMe. Prihvaćena je, kaže, na liječenje u Sheba Medical Centre u Izraelu, gdje će započeti TIL - revolucionarnu i obećavajuću imunoterapiju s visokom stopom uspješnosti. Nažalost, ta terapija nije dostupna u Hrvatskoj i nije pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Procijenjeni osnovni trošak liječenja kreće se od 143.650 do 168.150 dolara, s mogućnošću dodatnih troškova, dodala je, uz napomenu kako joj je cilj prikupiti 75.000 dolara. Zato su njezini sinovi pokrenuli GoFundMe kampanju pod nazivom "Help Nevenka Fight Cancer", gdje se svaka donacija transparentno bilježi.

- Račun za liječenje trebamo podmiriti do kraja mjeseca. Moja obitelj će me podržati svim svojim resursima. Upravo zato je cilj kampanje manji od ukupnog iznosa, ali zbog hitnosti situacije potrebna nam je pomoć izvan naših mogućnosti - rekla je Nevenka.

Kako kaže za 24sata, takvo je, napredno liječenje, dostupno samo u Kopenhagenu, no strance tamo ne primaju, postoji i u Houstonu, u kojem je početni trošak 550 tisuća dolara, kao i u Tel Avivu, gdje su je primili, i gdje je trošak puno manji, no nipošto mali.

- I šanse za izliječenje postoje, nadam se da uskoro već mogu krenuti tamo na pretrage, kaže Nevenka.

Ispričala nam je kako je sve krenulo prije godinu dana, s tek malom crnom točkicom, jedva vidljivom, na unutarnjoj strani malog nožnog prsta.

- Bezbolna, mala točkica koja nije bila madež. U jednom se trenutku koža počela ljuštiti i ja sam liječila atletsko stopalo. Međutim, zatim je krenulo krvarenje, i sestra me natjerala kod dermatologa, ja sam prije toga dva mjeseca nosila flastere. Čim je specijalistkinja pogledala prst, bilo joj je jasno... Napravljena je biopsija, utvrđen atipični melanom, nakon čega mi je odrezan taj, i prst pored njega, kao i dio stopala. Dobro je, mogu hodati, trčati, ne plačem radi toga. Voljela sam nositi otvorene sandale, to više ne mogu, i dobro..., optimistično će Nevenka, hrabra, smirena, pribrana.

Karcinom kože je, međutim, metastazirao, proširio se na limfne čvorove, koje je također operirala. Krenula je s imunoterapijom , zračenjem, sve je dobro podnosila.

Split: Nevenka Mardešić, izvršna direktorica splitske udruge Help | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Radila sam cijelo vrijeme, i za bolest su znali samo moji najbliži. Karcinom je, međutim, metastazirao dalje - na pluća i jetru pa su krenule nove terapije. Jedna od posljedica te terapije, koja se događa u samo 13 posto slučajeva, jest otkazivanje hipofize, što se baš meni dogodilo. No dobro, na kortikosteroidima sam, doživotno, nije ni to kraj svijeta, govori nam Nevenka, žena nevjerojatne snage.

I cijelu je tu muku prolazila tiho, ne tražeći pomoć, i dalje pomažući drugima. Na apel za pomoć se odlučila tek kad je dobila ponudu iz Izraela, prije tjedan dana.

- Moja obitelj i ja ne možemo to iznijeti sami, zato sam molila pomoć. Potaknula me prijateljica - rekla mi je da cijeli život tražim novac za druge, za projekte, a za sebe ne bih pitala. Evo, pitala sam, i šokirala se koliko je ljudi spremno mi pomoći, ganuta sam potpuno, kaže nam Nevenka. Nada se da će već u nedjelju moći sa suprugom Vedranom krenuti put Izraela.

Split: Nevenka Mardešić, izvršna direktorica splitske udruge Help | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Vjerujem u suosjećajnost, život sam posvetila promoviranju javnog zdravlja i ljudskog dostojanstva - napisala je na stranici za prikupljanje pomoći. I otrprije je Nevenka poznata po izjavi kako "vjeruje da se društvo prepoznaje po tome koliko čuva svoje najranjivije".

Kako je danas dodala uz prvu objavu, "nisu mogli ni zamisliti da će se u tako kratkom vremenu akumulirati tolika količina dobrote i čovječnosti".

- Više od 300 vas me podržalo, što mi daje golemu snagu i zamah za ozdravljenje. Idem u Izrael s vašim vjetrom u jedrima. Očekujem da ćemo suprug Vedran i ja već ovoga vikenda ili sljedeći tjedan početi s prvim pretragama. Hvala medijima što su podijelili našu priču - zahvalila se Nevenka.

Uplatiti se može i na račun HR0923400093218769788, PBZGHR2X (Nevenka Mardešić).