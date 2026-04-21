ZABORAVLJENA FEŠTA NEVIĐENE FOTKE Tuđman dribla, Šeks ne pušta! Ovako su HDZ i SKH-SDP igrali derbi na turniru

U travnju 1990., uoči prvih slobodnih demokratskih izbora u Hrvatskoj, predstavnici vodećih stranaka u zagrebačkom Domu sportova odigrali su malonogometni humanitarni turnir za Dom za djecu i omladinu u Nazorovoj. Na terenu najjača imena Hrvatskog demokratskog bloka (većinom iz HDZ-a), SKH-SDP-a, Koalicije narodnog sporazuma i Evropske lista zelenih, na tribinama tisuće ljudi. U prvom kolu su 'zeleni' svladali Savez komunista Hrvatske (SDP) s 5:2, dok su HDZ-ovci i HDB doživjeli debakl od KNS-a - 0:4. Sutradan je za HDZ istrčao Franjo Tuđman i protiv SKH-SDP slavili su s 3:1, dovoljno za broncu. Zlato su odnijeli Slavko Goldstein, Slobodan Praljak i ekipa iz KNS-a koji su pobijedili 'zelene' s 4:2. Rezultat na izborima ipak je bio malo drugačiji. Pogledajte galeriju fotoreportera Josipa Bistrovića.