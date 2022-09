Neviđene mjere u centru, sve sklanjaju zbog Erdogana: ‘Pa ovoga nije bilo ni za Busha’

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan stiže u Zagreb. Dolazi u srijedu, 7. rujna i tu će boraviti do četvrtka 8. rujna.

Zbog njegovog dolaska, stupaju na snagu posebne mjere i regulacija prometa. Danas se čak sklanjaju kante za smeće rutom kojom će prolaziti.

- Sve se sklanja s ulica. Prvo su micali kante za smeće, a sad tjeraju radnike sa skela - javlja nam čitatelj iz centra grada.

- Pa ovoga nije bilo ni prilikom dolaska Georgea Busha. Čak ni on nije imao takve mjere, ni Tito - zaključuje čitatelj.

Zbog Erdogana će i na području Zagreba i Velike Gorice biti provedene posebne mjere sigurnosti te će se uspostaviti privremena regulacija prometa kojom prilikom će dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja prometa uz pravovremena preusmjeravanja prometa i uz nazočnost policijskih službenika.

Osim navedenog, na području užeg centra grada Zagreba će se od utorka, 6. rujna 2022. godine od 6 sati pa do četvrtka, 8. rujna 2022. godine do 22 sata uspostaviti privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama „Stop - policija“, o čemu se vlasnike vozila i stanare zgrada na navedenim lokacijama prethodno upoznalo





REGULACIJA PROMETA ZA ČETVRTAK, 8. RUJNA

Slijedom toga, policija moli građane odnosno sve sudionike u cestovnom prometu, a posebice vozače motornih vozila i pješake za razumijevanje te za strpljenje u vrijeme uspostave privremene regulacije prometa navedenih dana te ukazujemo na dosljedno poštivanje svih uputa policijskih službenika, poštivanje postavljene prometne signalizacije te prometovanje sukladno privremenoj regulaciji prometa na pojedinim prometnicama na kojima će biti prisutni policijski službenici.

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u gradu Zagrebu za vikend



Za vikend nas također očekuje posebna regulacija prometa. Zbog održavanja 8. Memorijala Ivana Ivančića i 72. Boris Hanžeković memorijala, u subotu 10. rujna i nedjelju 11. rujna bit će na snazi privremena regulacija prometa u gradu Zagrebu.



U subotu 10.09.2022. od 18:00 do 21.30 sati – zatvaranje zapadnog kolničkog traka Ulice Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i zatvaranje istočnog kolničkog traka HBZ od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara.



U subotu 10.09.2022. od 15:00 do 21:30 – zatvaranje istočnog parkirališta kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice



U nedjelju 11.09.2022. od 08:00 do 21:30 – zatvaranje Jarunske ceste od Ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja (ulaz u Studentski dom), te Horvaćanskog zavoja od Jarunske ceste do ulaska u parking Kineziološkog fakulteta.

