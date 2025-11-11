Skoko je ustvrdio da su gradonačelnikove tvrdnje potpune besmislice jer je proračun o kojem govori - Šutin proračun
'Neviđeno je što Šuta radi. Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. To je pokušaj ucjene'
Čelnici stranke Centar odbacili su u utorak najavu gradonačelnika Tomislava Šute da će, ako se ne usvoji rebalans proračuna, prijaviti bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka DORH-u zbog nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, nazvaši to pokušajem ucjene njihovih vijećnika.
Gradski vijećnici Igor Skoko i Marijana Puljak ocijenili su na konferenciji za novinare Šutine izjave „ucjenom“ i poručili da Centar neće pokleknuti pod pritiscima i podržati njegov prijedlog rebalansa.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Skoko je ustvrdio da su gradonačelnikove tvrdnje potpune besmislice jer je proračun o kojem govori - Šutin proračun.
- Već smo imali jedan rebalans i tada je mogao uvrstiti sve što je smatrao potrebnim. Očito u njegovoj trgovačkoj koaliciji nema sloge pa pokušava ucjenama natjerati vijećnike Centra da glasaju za rebalans, ali to se neće dogoditi - rekao je Skoko.
Poručio je kako Centar neće biti Šutin partner, a ako ima problema unutar svoje koalicije treba podnijeti ostavku.
- Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. Mi njegov rebalans proračuna nećemo podržati - poručio je Skoko.
Također je podsjetio na Šutina neispunjena obećanja iz kampanje i kritizirao podjelu nadzornih odbora i upravnih vijeća prema političkom ključu te njihovo popunjavanje ljudima bez kompetencija.
Marijana Puljak poručila je da Centar ne pristaje na ucjene.
- Ovo je prvi put u političkoj povijesti Hrvatske da jedan gradonačelnik otvoreno ucjenjuje političke partnere i oporbu, koristeći pritom pozive na kaznena djela i prijetnje represivnim aparatom koji kontrolira - rekla je.
Šutina je već imao priliku prilagoditi troškove u prvom rebalansu, ali je radije dijelio milijune bez kriterija.
- Sada, kad je novac potrošen, pokušava sve riješiti političkim pritiscima i ucjenama. Mi nećemo podržati rebalans jer je to politički dokument, ne podržavamo trgovinu, podjele plijena, korupciju ni kriminal - kaže Puljak.
Ustvrdila je također kako HDZ svojim ponašanjem "pretvara Hrvatsku u Srbiju, jer se ovakve ucjene provode tamo, a ne ovdje“.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+