'Neviđeno je što Šuta radi. Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. To je pokušaj ucjene'

Čelnici stranke Centar odbacili su u utorak najavu gradonačelnika Tomislava Šute da će, ako se ne usvoji rebalans proračuna, prijaviti bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka DORH-u zbog nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, nazvaši to pokušajem ucjene njihovih vijećnika.

Gradski vijećnici Igor Skoko i Marijana Puljak ocijenili su na konferenciji za novinare Šutine izjave „ucjenom“ i poručili da Centar neće pokleknuti pod pritiscima i podržati njegov prijedlog rebalansa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:22 Stanka Centar održala je konferenciju za medije | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

Skoko je ustvrdio da su gradonačelnikove tvrdnje potpune besmislice jer je proračun o kojem govori - Šutin proračun.

- Već smo imali jedan rebalans i tada je mogao uvrstiti sve što je smatrao potrebnim. Očito u njegovoj trgovačkoj koaliciji nema sloge pa pokušava ucjenama natjerati vijećnike Centra da glasaju za rebalans, ali to se neće dogoditi - rekao je Skoko.

Poručio je kako Centar neće biti Šutin partner, a ako ima problema unutar svoje koalicije treba podnijeti ostavku.

- Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. Mi njegov rebalans proračuna nećemo podržati - poručio je Skoko.

Također je podsjetio na Šutina neispunjena obećanja iz kampanje i kritizirao podjelu nadzornih odbora i upravnih vijeća prema političkom ključu te njihovo popunjavanje ljudima bez kompetencija.

Split: Stanka Centar održala je konferenciju za medije | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marijana Puljak poručila je da Centar ne pristaje na ucjene.

- Ovo je prvi put u političkoj povijesti Hrvatske da jedan gradonačelnik otvoreno ucjenjuje političke partnere i oporbu, koristeći pritom pozive na kaznena djela i prijetnje represivnim aparatom koji kontrolira - rekla je.

Šutina je već imao priliku prilagoditi troškove u prvom rebalansu, ali je radije dijelio milijune bez kriterija.

- Sada, kad je novac potrošen, pokušava sve riješiti političkim pritiscima i ucjenama. Mi nećemo podržati rebalans jer je to politički dokument, ne podržavamo trgovinu, podjele plijena, korupciju ni kriminal - kaže Puljak.

Split: Stanka Centar održala je konferenciju za medije | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ustvrdila je također kako HDZ svojim ponašanjem "pretvara Hrvatsku u Srbiju, jer se ovakve ucjene provode tamo, a ne ovdje“.