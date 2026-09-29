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NEVJEROJATAN PREOKRET Studenac izbjegao stečaj

Piše Snježana Krnetić,
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NEVJEROJATAN PREOKRET Studenac izbjegao stečaj
Šibenik: Studenac zatražio predste?aj | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Odluka je iznenadila javnost jer je vlasnik A&G Logistike Antonio Gavranović danima isticao da mu Studenac za prijevozničke usluge duguje 800.000 eura

Vjerovnik A&G logistika 01 povukao je prijedlog za otvaranje stečaja nad Studencom. Tako će Trgovački sud u Splitu odlučivati samo o prijedlogu samog trgovačkog lanca za pokretanje predstečajnog postupka. Sud je odmah nakon toga rješenjem sutkinje Ane Golub Gruić obustavio stečajni postupak protiv omiškog dužnika.

Pokretanje videa...

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Odluka je iznenadila javnost jer je vlasnik A&G Logistike Antonio Gavranović danima isticao da mu Studenac za prijevozničke usluge duguje 800.000 eura.

Tvrtka A&G logistika 01 svoj je potez objasnila u podnesku Trgovačkom sudu: "Ovim podneskom predlagatelj u cijelosti i neopozivo povlači prijedloge za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom Studenac od 23. rujna 2026. godine.

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Prema Stečajnom zakonu, prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju stečajnoga postupka... U ovom predmetu, do dana podnošenja ovoga podneska nije doneseno niti jedno od navedenih rješenja, pa je povlačenje pravodobno i dopušteno.

Ovo povlačenje ne predstavlja priznanje bilo kojega navoda dužnika iznesenoga u ovom postupku ili javno, osobito navoda o navodnoj neosnovanosti prijedloga ili o zlouporabi procesnih ovlaštenja, niti odricanje od bilo kojega materijalnopravnog ili procesnopravnog prava predlagatelja.

Tražbina predlagatelja prema dužniku... ostaje u cijelosti nepodmirena u dijelu koji nije plaćen te predlagatelj zadržava pravo ostvarivati je svim raspoloživim pravnim sredstvima".

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