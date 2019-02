Nevjerojatan video: Sudarilo se čak 47 vozila - poginula žena

Prometna nesreća na zaleđenoj cesti kod Kansas Cityja izazvala je ogromni lančani sudar u kojem je u konačnici sudjelovalo 47 vozila, a jedna žena je poginula.

Istraga velike prometne nesreće i dalje traje, a Kansas City Star prenosi kako su se vozila sudarila u petak oko 11.30 sati kod Oak Grovea. U prvom sudaru sudjelovalo je najmanje 15 vozila. Međutim, kako je zaleđena cesta odmah postala blokirana, vozila koja su stizala bila su prebrza da bi se zaustavila.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG