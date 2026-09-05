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ČUDO - PROŠAO S LAKŠIM OZLJEDAMA

U Zagrebu pao na ogradu, komad ograde ostao mu u glavi. Vatrogasci su je morali rezati

Piše Iva Tomas,
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U Zagrebu pao na ogradu, komad ograde ostao mu u glavi. Vatrogasci su je morali rezati
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb
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Unatoč nesvakidašnjoj ozljedi, muškarac je zadobio lakše ozljede

Neobična intervencija zagrebačkih vatrogasaca dogodila se danas u 10:35 sati u Prečkom. Muškarac se spotaknuo i pao na metalnu ogradu, pri čemu je zadobio ubodnu ozljedu mekog tkiva u donjem dijelu glave, objavila je Vatrogasna postrojba Zagreb na svojem Facebook profilu.

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Kako bi ga mogli sigurno prevesti u bolnicu, vatrogasci su alatima odrezali dio metalne ograde koji je ostao u tijelu unesrećenog. Tek nakon što je muškarac zbrinut i prevezen u bolnicu, liječnici su mogli sigurno ukloniti metal.

Unatoč nesvakidašnjoj ozljedi, muškarac je zadobio lakše ozljede.

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- Osoba je ipak zadobila lakše ozljede. Želimo joj brz oporavak! - zaključili su zagrebački vatrogasci u objavi.

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