Nevjerojatna priča iz Umaga: Uki je nestao prije pola godine, pronašli smo ga u Njemačkoj...

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Privatni album

Osmogodišnji haski Uki nestao je 14. kolovoza. Vlasnica Dajana odmah se uključila u potragu. Pomogle su joj stotine ljudi. Onda je, šest mjeseci kasnije, došao poziv od Maje. Ukija su pronašli. Sad svi uživaju zajedno

U kolovozu prošle godine Dajani iz Umaga nestao je pas - haski Uki. Vrlo brzo objavila je na društvenim mrežama kako traži svog ljubimca. Nadali su se da će ga brzo pronaći, ali sve se potom pretvorilo u agoniju koja je trajala pola godine. Agoniju koja se naposljetku pretvorila u nevjerojatnu, filmsku, priču sa sretnim završetkom - u Njemačkoj.

