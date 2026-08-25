NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Jedna osoba poslana je na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, rekli su nam iz zadarske policije iz koje su potvrdili da je u utorak popodne došlo do prometne nesreće na autocesti A1, konkretno na odmaralištu Nadin.

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- Strani državljanin se kretao na samom odmaralištu te je udario u izlog restorana - rekli su nam iz policije. Dodali su i kako je riječ o automobilu austrijskih registracijskih oznaka.

- U tijeku je očevid- rekla je policija iz koje su potvrdili kako težina ozljeda stradale osobe još uvijek nije poznata.