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STRAŠNO

NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Piše Luka Safundžić,
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NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih
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Foto: Čitatelj 24sata
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Zadarska policija potvrdila je informaciju o nesreći. Kako kažu očevid je u tijeku...

Jedna osoba poslana je na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, rekli su nam iz zadarske policije iz koje su potvrdili da je u utorak popodne došlo do prometne nesreće na autocesti A1, konkretno na odmaralištu Nadin. 

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Autom uletio u kafić benzinske VIDEO
Autom uletio u kafić benzinske | Video: 24sata Video

- Strani državljanin se kretao na samom odmaralištu te je udario u izlog restorana - rekli su nam iz policije. Dodali su i kako je riječ o automobilu austrijskih registracijskih oznaka.

- U tijeku je očevid- rekla je policija iz koje su potvrdili kako težina ozljeda stradale osobe još uvijek nije poznata.  

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