NEVJEROJATNA SNIMKA Robot spasio baku na ratištu: 'To je to, možemo odahnuti. Hvala Bogu'

Treći jurišni korpus ukrajinske vojske objavio je nevjerojatnu snimku koja prikazuje spašavanje 77-godišnje žene iz sela na prvoj liniji bojišnice u regiji Donjeck. Starica je evakuirana pomoću kopnenog robota, što naglašava sve veću ulogu bespilotnih sustava u humanitarnim naporima usred ratnih sukoba. Operatori dronova iz 60. zasebne mehanizirane brigade prvi su uočili staricu dok je sama, oslanjajući se na dva štapa, pokušavala pobjeći iz zone borbenih djelovanja u blizini grada Limana. Snimke iz zraka prikazuju ženu kako se s mukom kreće cestom punom kratera od granata.

Pogledajte video

Spašavanje bake u Ukrajini | Video: 3rd Army Corps of Ukrainian Armed Forces

"Bako, sjedni!"

Nakon što su je uočili, vojnici su donijeli odluku da po nju pošalju kopneni robot kako bi je izvukli na sigurno. Kako bi izbjegli da se žena prestraši neobičnog vozila, vojnici iz jedinice za bespilotne sustave "Cerberus" prekrili su robota dekom i na nju pričvrstili poruku: "Bako, sjedni!".

U priopćenju 3. jurišnog korpusa stoji da je starica napustila dom u kojem je živjela 53 godine nakon što su ga uništile ruske snage.

​- Bez nade u preživljavanje, probijala se pokraj kratera od granata i tijela svojih sumještana sve dok po nju nije došao robot - stoji u objavi.

Starica je pročitala natpis i sjela na vozilo, a vojnici su se prije pokretanja operacije uvjerili da joj noge ne dodiruju tlo kako se ne bi ozlijedila tijekom vožnje.

Četiri sata napete operacije

Cijela operacija spašavanja trajala je otprilike četiri sata i bila je iznimno rizična. Kretanje robota koordinirano je uz pomoć izviđačkog drona koji ga je vodio kroz opasan teren pod stalnom prijetnjom ruske vatre, izvijestila je ukrajinska vojska. Na snimkama objavljenim iz zapovjednog centra čuje se kako vojnici govore ženi "hajde, hajde, to je to!" dok se ona penje na bespilotno vozilo. Kada je stigla do evakuacijske točke, dočekali su je vojnici iz 1. mehanizirane bojne i pomogli joj sići s robota te su je odveli u obližnje sklonište.

Dok su joj pomagali da uđe u oklopno vozilo, jedan od vojnika je s olakšanjem rekao: "To je to, sad napokon svi možemo odahnuti... Hvala Bogu." Zajedno s njom, na sigurno su prebačena i još tri civila koja su pješice pokušavala napustiti to područje. Svi su predani jedinicama za civilno-vojnu suradnju.

Roboti postaju ključni dio bojišta

Ovaj događaj nije izoliran slučaj. Ukrajinske snage sve više koriste bespilotna kopnena vozila (UGV) za širok raspon misija, uključujući evakuaciju civila i ranjenih vojnika, dostavu zaliha i razminiranje u područjima koja se smatraju preopasnima za ljude.

Prema podacima ukrajinskog ministarstva obrane, u ožujku su ukrajinske snage izvele oko devet tisuća misija na prvoj liniji koristeći robote s eksplozivom, raketama i strojnicama, u usporedbi s manje od tri tisuće takvih misija u studenom prošle godine. Ranije u travnju, Prva zasebna medicinska bojna izvijestila je da je u jednom danu izvela šest uspješnih evakuacija ranjenika, sve uz pomoć kopnenih vozila.

Kijev je značajno povećao proizvodnju UGV-a, s ciljem da se što više logističkih zadataka na bojišnici prebaci s ljudi na strojeve.

*uz korištenje AI-ja

