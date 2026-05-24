SUDAR KOD GAREŠNICE Skoro mu se uparkir'o u dnevnu sobu

U prometnoj nesreći u mjestu Uljanik vozač je automobilom sletio u dvorište kuće i završio na boku, javili su vatrogasci iz Garešnice na Facebooku.

Foto: JVP Garešnica

- Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nema potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila, budući da je osoba samostalno izašla iz vozila. Osobu je preuzela i zbrinula HMP Garešnica - napisali su.

Vatrogasci su, kako su napisali, osigurali mjesto događaja te poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara.