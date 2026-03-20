NEVJEROJATNE SCENE IZ IZRAELA Komad iranske rakete pao im ravno u dnevni boravak kuće!

U svojem ste dnevnom boravku, gledate svoja posla., kad vam odjednom u kuću padne komad iranskog projektila?! Tu nesreću imao je netko u izraelskom Rehovotu, u blizini Tel Aviva, dok se kaos na Bliskom istoku i dalje nastavlja...

Pokretanje videa... 00:32 Američke snage uništile su iranske pomorske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CENTCOM | Video: 24sata/Reuters

Na Reutersovoj fotografiji vidi se komad rakete, za koju pišu da je iranska, te član izraelske policije koji je došao na intervenciju. CNN piše kako nitko nije ozliješđen nitko od stanara, bili su u skloništu za vrijeme napada.

Foto: TOMER APPELBAUM/REUTERS

Izrael je u petak nastavio s udarima na Teheran, poručuju kako ciljaju infrastrukturu terorističkog režima. Na udaru im je bila i Sirija, u Libanonu je od početka rata više od 1000 ljudi ubijeno u izraelskim udarima.

Iran odgovara napadima na zemlje Zaljeva.

Zemlje Perzijskoga zaljeva u petak su zabilježile nove napade iz Irana dok Teheran nastavlja sa svojom odmazdom zbog američko-izraelske vojne kampanje, javlja njemačka agencija dpa. Kuvajtska vojska je rano u petak na društvenoj platformi X objavila da "sustavi protuzračne obrane presreću neprijateljske mete", govoreći o napadima bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima.

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije je kazalo da je odbilo nekoliko napada dronovima dok su vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na X-u potvrdile "uspjeh svih presretačkih operacija u zraku, pri čemu nije bilo zabilježenih ozljeda". Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina pak je na X-u reklo da je "kao rezultat iranske agresije, u skladištu tvrtke izbio požar nakon pada šrapnela. Civilna zaštita obuzdava požar te nema ozljeda".

