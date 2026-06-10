NEVJEROJATNE SNIMKE Erupcija podmorskog vulkana kod Papue Gvineje izazvala prometni kaos

Velika erupcija podmorskog vulkana u Bismarckovom moru, uz obalu Papue Nove Gvineje, stvorila je golema plutajuća polja vulkanskog plovućca koja blokiraju brodski promet, oštećuju ribolovna područja i izazivaju zabrinutost zbog mogućih nestašica hrane. Kako prenosi Reuters, erupcija je značajno poremetila svakodnevni život stanovnika obalnih područja. Satelitske snimke NASA-e pokazuju da je erupcija započela 8. svibnja, oko 125 kilometara jugoistočno od otoka. Od tada su velike količine plovućca izbile na površinu mora, a područje oko vulkana promijenilo je boju. Mještani navode kako se na pojedinim lokacijama sada može hodati ondje gdje je prije bilo more. Istodobno je plovidba postala izrazito otežana, što dodatno pojačava strah od moguće humanitarne krize.

Znanstvenici ističu da sam plovućac nije opasan za ljude, no problem predstavlja njegova golema količina koja gotovo onemogućuje normalnu plovidbu. Dodaju kako se takva plutajuća polja, pod utjecajem morskih struja i plime, mogu zadržati na površini mjesecima, pa čak i godinama, prije nego što upiju dovoljno vode i potonu.