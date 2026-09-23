NEVJEROJATNE SNIMKE Iz jame na Braču izvadili 15 bombi. Neke su odmah uništili...

Policajci protueksplozijske zaštite MUP-a su od ponedjeljak do srijede uklanjali odbačena eksplozivna sredstva iz jame "Gustrišica" na otoku Braču. U akciji im je stručnu i logističku pomoć pružala Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

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Pokretanje videa... VIDEO Na otoku Braču policija uklonila eksplozivna sredstva iz 2. svjetskog rata | Video: MUP RH

Jama se nalazi oko 500 metara od mjesta Gornji Humac, u smjeru Selca. Riječ je o vrlo zahtjevnom speleološkom objektu dubokom oko 200 metara.

U akciji su sudjelovali policajci Protueksplozijske službe te Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb i Split. Svi su bili posebno osposobljeni za spuštanje u speleološke objekte i postupanje s eksplozivnim sredstvima. Pomagali su im speleolozi HGSS-a, dok su mjesto postupanja osiguravali policajci Policijske postaje Brač Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Policajci Regionalne protueksplozijske jedinice Split još su u srpnju ove godine obavili izvid u jami. Tada su potvrdili dojavu da se u njoj nalazi veći broj odbačenih neeksplodiranih ubojnih sredstava, većinom iz razdoblja Drugoga svjetskog rata.

Foto: mup

Tijekom akcije policajci su se spustili u jamu i iz nje izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava. Prije vađenja utvrdili su koja se sredstva mogu sigurno iznijeti na površinu.

Dio pronađenih eksplozivnih sredstava bio je u lošem stanju. Uglavnom je riječ o ručnim bombama "Breda" talijanske proizvodnje. Zbog sigurnosnih razloga njih nije bilo moguće izvaditi iz jame pa su uništene na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom.

U jami su pronašli i njemačku zrakoplovnu bombu iz Drugoga svjetskog rata, tešku oko 50 kilograma. Bomba nije imala aktivan upaljač, ali zbog mogućnosti urušavanja nije se smjela uništavati u jami.

Foto: mup

Zbog toga su je policajci i pripadnici HGSS-a izvukli iz speleološkog objekta. Uništavanje bombe planirano je na odgovarajućoj lokaciji i u vremenskim uvjetima koji će to omogućiti. Posebno će se voditi računa o opasnosti od izbijanja požara.

Sve aktivnosti provedene su uz potrebne sigurnosne mjere, s obzirom na dubinu i zahtjevnost jame te vrstu i stanje pronađenih eksplozivnih sredstava.