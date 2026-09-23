Tijekom akcije policajci su se spustili u jamu i iz nje izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava. Prije vađenja utvrdili su koja se sredstva mogu sigurno iznijeti na površinu
NEVJEROJATNE SNIMKE Iz jame na Braču izvadili 15 bombi. Neke su odmah uništili...
Policajci protueksplozijske zaštite MUP-a su od ponedjeljak do srijede uklanjali odbačena eksplozivna sredstva iz jame "Gustrišica" na otoku Braču. U akciji im je stručnu i logističku pomoć pružala Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).
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Jama se nalazi oko 500 metara od mjesta Gornji Humac, u smjeru Selca. Riječ je o vrlo zahtjevnom speleološkom objektu dubokom oko 200 metara.
U akciji su sudjelovali policajci Protueksplozijske službe te Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb i Split. Svi su bili posebno osposobljeni za spuštanje u speleološke objekte i postupanje s eksplozivnim sredstvima. Pomagali su im speleolozi HGSS-a, dok su mjesto postupanja osiguravali policajci Policijske postaje Brač Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Policajci Regionalne protueksplozijske jedinice Split još su u srpnju ove godine obavili izvid u jami. Tada su potvrdili dojavu da se u njoj nalazi veći broj odbačenih neeksplodiranih ubojnih sredstava, većinom iz razdoblja Drugoga svjetskog rata.
Tijekom akcije policajci su se spustili u jamu i iz nje izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava. Prije vađenja utvrdili su koja se sredstva mogu sigurno iznijeti na površinu.
Dio pronađenih eksplozivnih sredstava bio je u lošem stanju. Uglavnom je riječ o ručnim bombama "Breda" talijanske proizvodnje. Zbog sigurnosnih razloga njih nije bilo moguće izvaditi iz jame pa su uništene na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom.
U jami su pronašli i njemačku zrakoplovnu bombu iz Drugoga svjetskog rata, tešku oko 50 kilograma. Bomba nije imala aktivan upaljač, ali zbog mogućnosti urušavanja nije se smjela uništavati u jami.
Zbog toga su je policajci i pripadnici HGSS-a izvukli iz speleološkog objekta. Uništavanje bombe planirano je na odgovarajućoj lokaciji i u vremenskim uvjetima koji će to omogućiti. Posebno će se voditi računa o opasnosti od izbijanja požara.
Sve aktivnosti provedene su uz potrebne sigurnosne mjere, s obzirom na dubinu i zahtjevnost jame te vrstu i stanje pronađenih eksplozivnih sredstava.
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