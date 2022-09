Nevjerojatno, ali istinito! U slučaju sudara iPhone 14 sam zove pomoć i javlja lokaciju

Ljubitelji Appleovih uređaja napokon su došli na svoje. Počela je prodaja novih proizvoda, koji su luksuzniji, impresivniji, napredniji i osvajaju na prvu. Tehnologija je uistinu čudesna, no jeste li znali da, primjerice, novi iPhone ima opciju da u slučaju nesreće mobitel sam zove pomoć kad vlasnik to ne može? Nevjerojatno, ali istinito.

Zbog svih čuda tehnologije koja ima u sebi nije iznenađenje što su kupci jedva dočekali iPhone 14. A tu su i iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Na četvrti model koji je predstavljen prošlog tjedna (iPhone 14 Plus) morat ćemo pričekati do listopada.



iPhone 14 sa 6,1-inčnim ekranom dolazi s naprednijom kamerom, čije će sposobnosti ponajviše doći do izražaja u uvjetima slabije osvijetljenosti, kao i podrškom za Cinematic mod prilikom snimanja videa.

Prvi dvojac, iPhone 14 i iPhone 14 Pro, dijele mnogo osobina. To je svakako izuzetno brza 5G mreža, a kao vodeći u industriji izdvajaju se Ceramic Sheild zaslonom, otpornošću na vodu te iOS 16, koji nudi bezbroj načina za personalizaciju, komunikaciju i dijeljenje. iPhone 14 dolazi s pohranom od 128, 256 i 512 GB, a iPhone 14 Pro dolazi i s 1 TB. Jedan od glavnih noviteta kod oba modela jest vitalna sigurnosna tehnologija - Crash Detection - koja poziva u pomoć kad vi ne možete.

iPhone 14 dolazi s dosad najimpresivnijim sustavom dvostruke kamere na iPhoneu, uz pomoć kojeg možete snimiti zapanjujuće fotografije i pri slabom osvjetljenju i jakom svjetlu. Odlikuju ga Cinematic način rada u 4K Dolby Vision do 30 fps te akcijski način rada za još stabilnije i glađe videozapise.

Tijekom predstavljanja na eventu u iSTYLE-u u Arena centru poznati influencer Tomislav Pancirov napomenuo je i kako iPhoneove kamere već dugo imaju odličnu stabilizaciju, a ovo je samo korak naprijed. iPhone analizira sliku, što se događa sa slikom, analizira vaše sustave kretanja te sliku prilagođava da izgleda kao da je snimana profesionalnom opremom. Sve profesionalne Tomislavove naputke o korištenju iPhonea možete pogledati u videu s eventa.

Valja imati na umu i da neka profesionalna oprema ni ne može biti u uvjetima u kojima može iPhone, pa ono što ćete njime snimiti teško možete u ekstremnim uvjetima snimiti profesionalnom opremom, koja je veća i teža. Novost je i nova verzija zooma, odnosno dvostruki zoom. Koristi isti senzor kao primarna kamera, ali ga reže.

iPhone 14 Pro zapravo je linija za profesionalce koja je potpuno novo i zanimljivo osvježenje na tehnološkom tržištu, od sada s čipom A16 Bionic. Osim cjelodnevnog trajanja baterije i do 23 sata videoprodukcije, ono što ga čini još zanimljivijim je potpuno nova značajka Dynamic Island. U njoj je Apple na impresivan način integrirao hardver i softver te se hardverski dio u kojem su smješteni kamera i senzori može (softverski) proširiti kako bi poboljšao korištenje nekih aplikacija, poput, primjerice, navigacije u kartama. Model Pro Max ima iste karakteristike kao Pro. Osim toga, iPhone 14 Pro i Pro Max dolaze s boljim hardverom, snažnom baterijom te mnogim drugim poboljšanjima.



iPhone 14 modeli dolaze u čak pet boja: (PRODUCT)RED, Starlight, Midnight, plava i ljubičasta, a iPhone 14 Pro dolazi u četiri nevjerojatne boje: srebrna, zlatna, ljubičasta te Space black.

Nove članove obitelji dobio je i Apple Watch. Već sad možete naručiti Apple Watch Series 8, a tu su i Ultra i SE. Apple Watch Series 8 sadrži napredne zdravstvene senzore i aplikacije, mjerenje brzine otkucaja srca i kisika u krvi te praćenje promjene temperature, praćenje faza spavanja i još naprednije podatke za vježbanje, kao i opciju Crash Detection, za prepoznavanje sudara i poziv u pomoć, te povećanu izdržljivost baterije.

Najjači Appleov sat, model Ultra, namijenjen avanturistima koji vrijeme često provode u nekim ekstremnim uvjetima i mjestima, bilo da je riječ o planinarima ili roniocima, bit će dostupan 23. rujna. Ovo je najveći Appleov sat, s najjačom baterijom, s aeronautičkim kućištem od 49 mm od titana, iznimno dugim vijekom trajanja baterije, specijaliziranim aplikacijama koje rade s naprednim senzorima i novim prilagodljivim akcijskim gumbom.

Uređaji su u prodaji u iSTYLE centrima diljem Hrvatske. Početna cijena za iPhone 14 (128 GB) je 8429 kn (1118,72 €), iPhone 14 Pro (128 GB) 10.979 kn (1457,16 €), a za iPhone 14 Pro Max (128 GB) 12.259 kn (1627,05 €).

Što se tiče Apple Watcha, cijena uređaja Apple Watch Series 8 (41 mm) kreće od 3999 kn (530,76 €), a Apple Watch SE (40 mm) od 2409 kn (319,73 €). Cijena za Apple Watch Ultra iznosit će 7909 kn (1049,70 €). AirPods Pro (2. gen), čija će cijena biti 2539 kn (336,98 €) i Apple Watch Ultra bit će dostupni od 23. rujna.



Prednarudžba je dostupna u iSTYLE Apple Premium Reseller poslovnicama u Zagrebu i Splitu, kao i putem internetske trgovine www.istyle.hr.

Osim što u iSTYLE poslovnicama možete kupiti Appleove uređaje, možete ući u svijet Applea, porazgovarati s treniranim prodajnim predstavnicama te saznati sve što vas zanima o novom Appleovu proizvodu.

