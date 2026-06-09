Obavijesti

News

Komentari 0
IZVLAČILI GA VATROGASCI

NEVJEROJATNO Autom završio na dnu provalije na Cresu, vozač prošao samo s lakim ozljedama

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
NEVJEROJATNO Autom završio na dnu provalije na Cresu, vozač prošao samo s lakim ozljedama
4
Foto: DVD Cres

Ozlijeđenu osobu prevezli su na daljnju obradu i pregled...

Jedan je vozač kod mjesta Loznati na Cresu upao u provaliju duboku nešto manje od deset metara u utorak oko 9.15 sati. Auto se prevrnuo na krov, a vozača su izvlačili vatrogasci. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Cres te jedan vatrogasac JVP Lošinj, piše DVD Cres.

Foto: DVD Cres

Kako su nam potvrdili iz PU primorsko-goranske, do nesreće je došlo kada je 70-godišnji slovenski državljanin autom slovenskih tablica išao iz smjera Cresa prema Malom Lošinju, a u blizini mjesta Loznati izgubio je nadzor nad autom. Očevidom su utvrdili kako se 70-godišnjak se nije kretao sredinom ceste pa je u lijevom zavoju izgubio nadzor i u jednom trenutku skrenuo izvan ceste. Srušio se u provaliju dubine od pet do sedam metara.

- Vozaču su pomogli izaći pripadnici DVD Cres te je vozilom HMP prevezen u KBC Rijeka gdje su mu, zasada, utvrđene lakše tjelesne ozljede, priopćila nam je policija.

Foto: DVD Cres
PRIGNJEČIO GA TRAKTOR Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo
Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo

Osoba koja je ozlijeđena prevezena je na daljnju obradu i pregled.

Foto: DVD Cres

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026