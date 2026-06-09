NEVJEROJATNO Autom završio na dnu provalije na Cresu, vozač prošao samo s lakim ozljedama

Jedan je vozač kod mjesta Loznati na Cresu upao u provaliju duboku nešto manje od deset metara u utorak oko 9.15 sati. Auto se prevrnuo na krov, a vozača su izvlačili vatrogasci. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Cres te jedan vatrogasac JVP Lošinj, piše DVD Cres.

Foto: DVD Cres

Kako su nam potvrdili iz PU primorsko-goranske, do nesreće je došlo kada je 70-godišnji slovenski državljanin autom slovenskih tablica išao iz smjera Cresa prema Malom Lošinju, a u blizini mjesta Loznati izgubio je nadzor nad autom. Očevidom su utvrdili kako se 70-godišnjak se nije kretao sredinom ceste pa je u lijevom zavoju izgubio nadzor i u jednom trenutku skrenuo izvan ceste. Srušio se u provaliju dubine od pet do sedam metara.

- Vozaču su pomogli izaći pripadnici DVD Cres te je vozilom HMP prevezen u KBC Rijeka gdje su mu, zasada, utvrđene lakše tjelesne ozljede, priopćila nam je policija.

Foto: DVD Cres

Osoba koja je ozlijeđena prevezena je na daljnju obradu i pregled.