NEVJEROJATNO Huligan u lažnoj škembi htio unijeti pirotehniku na utakmicu Istre i Hajduka!

Policija je prilikom derbija između Istre 1961 i Hajduka na stadionu Aldo Drosina imala pune ruke posla, a najviše pažnje privukao je bizaran pokušaj krijumčarenja pirotehnike. Mladić (23) je pokušao ući na tribinu s lažnim trudničkim trbuhom koji je sakrio ispod jakne, no umjesto prinove, trbuh je skrivao čak 17 komada pirotehničkih sredstava.

Foto: PU istarska

Daljnjom provjerom policija je utvrdila da je isti mladić već imao zabranu dolaska na utakmice porečkog Jadrana i reprezentacije te se tog popodneva uopće nije smio nalaziti u blizini stadiona, već se morao javiti u policijsku postaju.

Foto: PU istarska

Osim trudnog navijača, policajci su spriječili i 20-godišnjeg gosta iz Splita koji je pokušao unijeti improviziranu napravu, dok su u gradu, u Marulićevoj ulici, presreli 47-godišnjaka. On će završiti na sudu jer je na ruci imao istaknutu tetovažu koja poziva na mržnju i nasilje prema policiji, što zakon jasno zabranjuje kao narušavanje javnog reda i mira.

Tijekom odigravanja nogometne utakmice došlo je do protupravnog ponašanja zasad neutvrđenog broja navijača domaće i gostujuće momčadi koji su koristili pirotehnička sredstva, dok je dio navijača gostujuće momčadi povicima poticao na nasilje i mržnju. Policijski službenici nastavljaju poduzimati aktivnosti u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja protupravnog ponašanja.