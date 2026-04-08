NEVJEROJATNO Huligan u lažnoj škembi htio unijeti pirotehniku na utakmicu Istre i Hajduka!

Policajci su spriječili i 20-godišnjeg gosta iz Splita koji je pokušao unijeti improviziranu napravu, dok su u gradu, presreli 47-godišnjaka jer je na ruci imao istaknutu tetovažu koja poziva na mržnju i nasilje prema policiji

Policija je prilikom derbija između Istre 1961 i Hajduka na stadionu Aldo Drosina imala pune ruke posla, a najviše pažnje privukao je bizaran pokušaj krijumčarenja pirotehnike. Mladić (23) je pokušao ući na tribinu s lažnim trudničkim trbuhom koji je sakrio ispod jakne, no umjesto prinove, trbuh je skrivao čak 17 komada pirotehničkih sredstava.

Daljnjom provjerom policija je utvrdila da je isti mladić već imao zabranu dolaska na utakmice porečkog Jadrana i reprezentacije te se tog popodneva uopće nije smio nalaziti u blizini stadiona, već se morao javiti u policijsku postaju.

Osim trudnog navijača, policajci su spriječili i 20-godišnjeg gosta iz Splita koji je pokušao unijeti improviziranu napravu, dok su u gradu, u Marulićevoj ulici, presreli 47-godišnjaka. On će završiti na sudu jer je na ruci imao istaknutu tetovažu koja poziva na mržnju i nasilje prema policiji, što zakon jasno zabranjuje kao narušavanje javnog reda i mira.

Tijekom odigravanja nogometne utakmice došlo je do protupravnog ponašanja zasad neutvrđenog broja navijača domaće i gostujuće momčadi koji su koristili pirotehnička sredstva, dok je dio navijača gostujuće momčadi povicima poticao na nasilje i mržnju. Policijski službenici nastavljaju poduzimati aktivnosti u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja protupravnog ponašanja.

