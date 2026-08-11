NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'

Mlađa osoba na električnom je romobilu danas vozila kroz tunel na riječkoj zaobilaznici, objavio je Fiuman.hr na svojoj Facebook stranici.

Iako vozač ima kacigu, riječ je o dionici ceste koja je apsolutno zabranjena za romobile, a kazne za ovaj prekršaj iznose 60 eura.

Snimka je potaknula i lavinu komentara.

- Kažnjavaju odrasle bez vozačke dozvole, a djeca voze na cestama. Ovo treba strogo zabraniti i kazniti.

- Takvih je, nažalost, puna Crikvenica. Voze kao da su sami na cesti. Jedan je projurio tolikom brzinom kroz grad da ga nisam uspjela ni fotografirati, a kamoli snimiti.