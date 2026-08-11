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'OVO TREBA ZABRANITI'

NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'

Piše 24sata,
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NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'
Foto: Fiuman.hr
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Iako vozač ima kacigu, riječ je o dionici ceste koja je za romobile apsolutno zabranjena

Mlađa osoba na električnom je romobilu danas vozila kroz tunel na riječkoj zaobilaznici, objavio je Fiuman.hr na svojoj Facebook stranici.

Iako vozač ima kacigu, riječ je o dionici ceste koja je apsolutno zabranjena za romobile, a kazne za ovaj prekršaj iznose 60 eura.

Snimka je potaknula i lavinu komentara.

- Kažnjavaju odrasle bez vozačke dozvole, a djeca voze na cestama. Ovo treba strogo zabraniti i kazniti.

- Takvih je, nažalost, puna Crikvenica. Voze kao da su sami na cesti. Jedan je projurio tolikom brzinom kroz grad da ga nisam uspjela ni fotografirati, a kamoli snimiti.

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