Iako vozač ima kacigu, riječ je o dionici ceste koja je za romobile apsolutno zabranjena
'OVO TREBA ZABRANITI'
NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'
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Mlađa osoba na električnom je romobilu danas vozila kroz tunel na riječkoj zaobilaznici, objavio je Fiuman.hr na svojoj Facebook stranici.
Iako vozač ima kacigu, riječ je o dionici ceste koja je apsolutno zabranjena za romobile, a kazne za ovaj prekršaj iznose 60 eura.
Snimka je potaknula i lavinu komentara.
- Kažnjavaju odrasle bez vozačke dozvole, a djeca voze na cestama. Ovo treba strogo zabraniti i kazniti.
- Takvih je, nažalost, puna Crikvenica. Voze kao da su sami na cesti. Jedan je projurio tolikom brzinom kroz grad da ga nisam uspjela ni fotografirati, a kamoli snimiti.
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