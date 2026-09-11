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FILMSKA POTJERA

NEVJEROJATNO Slovenac (21) u razbijenom autu bježao pa onda ranio policajca! Uhitili su ga

Piše 24sata,
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NEVJEROJATNO Slovenac (21) u razbijenom autu bježao pa onda ranio policajca! Uhitili su ga
Foto: X/screenshot
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Dramatičan događaj na gorenjskoj autocesti potaknuo je opsežnu policijsku akciju nakon što je mladić ranio policajca i pobjegao s njegovim vozilom, uzrokujući zatvaranje lokalnih institucija.

Dramatičan incident dogodio se u petak ujutro na gorenjskoj autocesti u Sloveniji, kada je 21-godišnji državljanin tijekom postupanja upucao policajca, oteo mu vozilo i pobjegao. Uslijedila je opsežna potjera koja je završila uhićenjem bjegunca u Radovljici. Ranjeni policajac prevezen je u bolnicu i izvan je životne opasnosti, pišu slovenski mediji.

Sukob nakon bijega s mjesta nesreće

Sve je započelo nešto prije devet sati kada je mladić izazvao prometnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici. Umjesto da stane, pobjegao je prema Kranju, no prometna patrola ga je zaustavila na autocesti A2 kod izlaza Šmartno. Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke razbijenog vozila s kojim je bježao.

Tijekom procedure situacija je eskalirala. Muškarac je napao policajca, uspio mu oteti službeni pištolj te je u njega ispalio hitac. Ranjavši policajca, sjeo je u njegovo službeno vozilo i nastavio bijeg prema Gorenjskoj, pokrenuvši tako masovnu policijsku akciju.

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Policija je odmah pokrenula veliku potragu te je bjegunca ubrzo locirala na području Lesca. Potjera je završila njegovim uhićenjem u Radovljici. Zbog opasnosti od naoružanog bjegunca, u gradu su poduzete izvanredne mjere. Iz predostrožnosti su zatvoreni lokalna škola, vrtić, dom zdravlja i trgovine u centru, koji je bio pod blokadom. Incident je izazvao i goleme prometne zastoje, a dionica gorenjske autoceste bila je satima zatvorena za sav promet dok je trajao očevid.

Napadač i dan ranije imao posla s policijom

Naknadno je potvrđeno da je 21-godišnjak samo dan ranije bio u policijskom postupanju. Na području ljubljanskog Viča udario je u parkirano vozilo, a policajci su posumnjali da vozi pod utjecajem droga. Međutim, odbio je stručni liječnički pregled koji bi to utvrdio. Motiv ovog drskog napada na službenu osobu još uvijek se istražuje. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja prikazuje dramatične trenutke samog uhićenja.

*uz korištenje AI-ja
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