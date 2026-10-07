NEVJEROJATNO Za njega pravila ne postoje: 'Vozio u Osijeku zatvorenom trakom. Užas'

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na gradilištu Termi Jodno u Sisku pronađene su bačve i ambalaža s povećanom koncentracijom žive, zbog čega su radovi obustavljeni, a u slučaj su se uključili policija i Državni inspektorat. Živa se povezuje s nekadašnjom kemijskom industrijom Radonja koja je proizvodila i fungicid Radosan. Tri žalbe stigle su na natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona... Predsjedništvo SDP-a želi izbaciti europarlamentarku Romanu Jerković zbog spornog putovanja u Strasbourg... Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić dobio je novu optužnicu zbog mita od 130 tisuća eura...

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