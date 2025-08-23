NEVJEROJATNO Žena vozila čak 25 kilometara u krivom smjeru po A1! Izazvala je i dvije nesreće

Karlovačka policija dovršila je istragu nad 33-godišnjom državljankom Srbije zbog vožnje u suprotnom smjeru na autocesti A1 smjeru Karlovca.

- Ženu se sumnjiči da se, nakon što se kretala autocestom A1 u smjeru Zagreba, na naplatnoj postaji Demerje, polukružno okrenula te nastavila daljnju vožnju autocestom A1 u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru prema Karlovcu oko 25 kilometara i pri tom prouzročila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom čime je izazvala opasnost za život i tijelo ljudi više ljudi, točnije pet vozača osobnih automobila i devet putnika u istim vozilima te imovine - navodi policija.

Prvu nesreću izazvala je oko 23 sata na području Zagreba gdje je oštetila jedno vozilo, a zatim je bez zaustavljanja nastavila dalje voziti. Pritom se oglušila na naredbe policije.

- Drugu je izazvala na području Draganića u 23.20 gdje je oštetila dva osobna vozila, nakon čega se udaljila iz vozila i pobjegla s mjesta nesreće u nepoznatom smjeru. U nemogućnosti izbjegavanja naleta na odbačene dijelove oštećenih vozila u Draganiću naletjela su još dva osobna vozila - opisali su iz policije.

- Naknadno je pronađena i uhićena te je po završetku kriminalističkog istraživanja danas tijekom popodneva zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke - zaključili su.