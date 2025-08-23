Obavijesti

News

Komentari 13
DRŽAVLJANKA SRBIJE

NEVJEROJATNO Žena vozila čak 25 kilometara u krivom smjeru po A1! Izazvala je i dvije nesreće

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
NEVJEROJATNO Žena vozila čak 25 kilometara u krivom smjeru po A1! Izazvala je i dvije nesreće
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prvu nesreću izazvala je oko 23 sata na području Zagreba gdje je oštetila jedno vozilo, a zatim je bez zaustavljanja nastavila dalje voziti. Pritom se oglušila na naredbe policije

Karlovačka policija dovršila je istragu nad 33-godišnjom državljankom Srbije zbog vožnje u suprotnom smjeru na autocesti A1 smjeru Karlovca.

- Ženu se sumnjiči da se, nakon što se kretala autocestom A1 u smjeru Zagreba, na naplatnoj postaji Demerje, polukružno okrenula te nastavila daljnju vožnju autocestom A1 u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru prema Karlovcu oko 25 kilometara i pri tom prouzročila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom čime je izazvala opasnost za život i tijelo ljudi više ljudi, točnije pet vozača osobnih automobila i devet putnika u istim vozilima te imovine - navodi policija.

Prvu nesreću izazvala je oko 23 sata na području Zagreba gdje je oštetila jedno vozilo, a zatim je bez zaustavljanja nastavila dalje voziti. Pritom se oglušila na naredbe policije.

SKANDAL U BENKOVCU Branitelji i huligani prekinuli su festival, napali novinarku: Sad u PU zadarsku stiže inspekcija!
Branitelji i huligani prekinuli su festival, napali novinarku: Sad u PU zadarsku stiže inspekcija!

- Drugu je izazvala na području Draganića u 23.20 gdje je oštetila dva osobna vozila, nakon čega se udaljila iz vozila i pobjegla s mjesta nesreće u nepoznatom smjeru. U nemogućnosti izbjegavanja naleta na odbačene dijelove oštećenih vozila u Draganiću naletjela su još dva osobna vozila - opisali su iz policije.

- Naknadno je pronađena i uhićena te je po završetku kriminalističkog istraživanja danas tijekom popodneva zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke - zaključili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'
ČUO ZA PROSVJED

Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'

Provjerit ću svakako što je bilo, a ako je zaista tako, da vrijeđaju branitelje, onda će se i grad drukčije postaviti prema tome, rekao je kratko u petak uvečer HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025