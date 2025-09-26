Nevolje u raju: Trump maše prstom, Melanija ljuto gleda

Donald Trump i prva dama Melania Trump vodili su ozbiljan razgovor kada je Marine One sletio u Washington u utorak navečer. U videu se vidi kako 55-godišnja Melania odmahuje glavom i gestikulira rukom prema 79-godišnjem Donaldu prije nego što ju je prekinuo pokazujući prstom.

Nakon što su završili razgovor, par je izašao iz helikoptera i prošetao preko Južnog travnjaka držeći se za ruke, dok je predsjednik mahao novinarima u prolazu.

Žive odvojeno

Biograf Michael Wolff tvrdi da su predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump u biti "razdvojeni" nakon izvješća da je provela manje od dva tjedna u Bijeloj kući od predsjednikove inauguracije.

- Oni očito ni na koji način ne žive u braku kako ga mi definiramo - rekao je svojedobno Wolff.