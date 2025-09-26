Obavijesti

News

Komentari 1
ŠTO SE DOGAĐA?

Nevolje u raju: Trump maše prstom, Melanija ljuto gleda

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Nevolje u raju: Trump maše prstom, Melanija ljuto gleda
Foto: tiktok

Nakon što su završili razgovor, par je izašao iz helikoptera i prošetao preko Južnog travnjaka držeći se za ruke, dok je predsjednik mahao novinarima u prolazu

 Donald Trump i prva dama Melania Trump vodili su ozbiljan razgovor kada je Marine One sletio u Washington u utorak navečer. U videu se vidi kako 55-godišnja Melania odmahuje glavom i gestikulira rukom prema 79-godišnjem Donaldu prije nego što ju je prekinuo pokazujući prstom.

@skynewsarabia جدال حاد بين ترامب وميلانيا داخل مروحيتهما #سوشال_سكاي ♬ original sound - SkyNewsArabia

Nakon što su završili razgovor, par je izašao iz helikoptera i prošetao preko Južnog travnjaka držeći se za ruke, dok je predsjednik mahao novinarima u prolazu.

Žive odvojeno

Biograf Michael Wolff tvrdi da su predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump u biti "razdvojeni" nakon izvješća da je provela manje od dva tjedna u Bijeloj kući od predsjednikove inauguracije.

OBRAČUN S NEPRIJATELJIMA Optužili bivšeg šefa FBI-, a Trump pojačava kampanju
Optužili bivšeg šefa FBI-, a Trump pojačava kampanju

 - Oni očito ni na koji način ne žive u braku kako ga mi definiramo - rekao je svojedobno Wolff.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
FOTO Pogledajte što je policija sve našla u domu osumnjičenog za strašno ubojstvo u Sl. Brodu
DROGA, ORUŽJE, STRELJIVO...

FOTO Pogledajte što je policija sve našla u domu osumnjičenog za strašno ubojstvo u Sl. Brodu

Policija je obavila pretragu doma i prostorija koje koristi osumnjičeni. Tamo su pronašli gotovo 14 kilograma marihuane, 6 biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025