Oluja poharala Split, pogledajte što sad ide prema Zagrebu

Hladna fronta zahvatila je s početkom novog tjedna Hrvatsku i donijela olujno nevrijeme, obilnu kišu i spustila temperature za desetak stupnjeva. Split je potopljen nakon što je oluja poharala taj grad, srušena su stabla, razbijeni brojni automobili i potopljeni brodovi. Ima i ozlijeđenih.

Zagreb se također jutros probudio uz kišu, a nova runda nevremena s kišom stiže oko podneva, vidljivo je na Rain Alarmu koji prati oblake i upozorava na padaline.

Rain Alarm

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, u utorak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno i svježije. Mjestimice će padati kiša, koja je lokalno moguća i obilnija, te izraženi pljuskovi s grmljavinom.

Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura zraka bit će većinom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 30 °C.

